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В Киеве фиксируется резкий рост новых случаев коронавируса

28 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 110 человек. Всего в столице 7 800 случаев инфицирования Covid-19.

Умерли 130 киевлян, за сутки один летальный случай.

Вылечились от коронавируса 2 118, за сутки 48 человек.

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Заболели:

  • 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет
  • 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет
  • две девочки – 11 и 15 лет и четыре мальчика от двух до шести лет.

В больницы столицы госпитализировали девять пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 45. В Оболонском и Днепровском – по 14. И в Дарницком районе – 12 случаев.

Коронавирус в Киеве 28 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

Статистика коронавируса в Киеве

Статистика коронавируса в Киеве 27 июля подтверждает 7 690 случаев инфицирования.

За сутки добавилось 70 пациентов.

Фото: Dreamstime

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