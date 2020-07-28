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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця восстанавливает движение еще 17 электричек — расписание

Укрзализныця восстанавливает движение 17 маршрутов поездов с 31 июля.

Поезда поедут в Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.

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Восстанавливается курсирование поездов:

  • №884/883 Фастов — Зерновое — Киев-Волынский ежедневно;
  • №888/887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов ежедневно;
  • №896/895 Киев-Волынский — Конотоп ежедневно, кроме пятниц и воскресений;
  • №896/895 Конотоп — Киев-Волынский ежедневно, кроме понедельников и суббот;
  • №896/895 Киев-Волынский — Шостка по пятницам и воскресеньям;
  • №896/895 Шостка — Киев-Волынский по понедельникам и субботам;
  • №864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов — Киев-Волынский по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;
  • №867 Киев — Жмеринка по пятницам, субботам и воскресеньям;
  • №868 Жмеринка — Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
  • №880/879-882/881 Киев-Волынский — Славутич — Фастов по воскресеньям;
  • №885 Киев — Ровно по пятницам, субботам и воскресеньям;
  • №886 Ровно — Шепетовка по пятницам, субботам и воскресеньям;
  • №870 Шепетовка — Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
  • №887/888 Коростень — Винница ежедневно, кроме понедельника;
  • №889/890 Винница — Коростень ежедневно, кроме понедельника;
  • №877 Коростень — Житомир по понедельникам;
  • №878 Житомир — Коростень по понедельникам.

Во время поездок действуют санитарные правила — ношение масок и социальное дистанцирование.

В поезда вернулась еда

В скоростных поездах Укрзализныци снова можно приобрести еду и напитки. Перевозчик возобновил услуги питания.

Услуги разносной торговли в вагонах пока недоступны.

Кроме того, в поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести напитки и кондитерские изделия.

Курсирования поездов Украины планируют полностью восстановить до конца августа.

Источник: Укрзализныця

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