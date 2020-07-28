Укрзализныця восстанавливает движение 17 маршрутов поездов с 31 июля.
Поезда поедут в Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.
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Восстанавливается курсирование поездов:
- №884/883 Фастов — Зерновое — Киев-Волынский ежедневно;
- №888/887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов ежедневно;
- №896/895 Киев-Волынский — Конотоп ежедневно, кроме пятниц и воскресений;
- №896/895 Конотоп — Киев-Волынский ежедневно, кроме понедельников и суббот;
- №896/895 Киев-Волынский — Шостка по пятницам и воскресеньям;
- №896/895 Шостка — Киев-Волынский по понедельникам и субботам;
- №864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов — Киев-Волынский по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;
- №867 Киев — Жмеринка по пятницам, субботам и воскресеньям;
- №868 Жмеринка — Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
- №880/879-882/881 Киев-Волынский — Славутич — Фастов по воскресеньям;
- №885 Киев — Ровно по пятницам, субботам и воскресеньям;
- №886 Ровно — Шепетовка по пятницам, субботам и воскресеньям;
- №870 Шепетовка — Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
- №887/888 Коростень — Винница ежедневно, кроме понедельника;
- №889/890 Винница — Коростень ежедневно, кроме понедельника;
- №877 Коростень — Житомир по понедельникам;
- №878 Житомир — Коростень по понедельникам.
Во время поездок действуют санитарные правила — ношение масок и социальное дистанцирование.
В поезда вернулась еда
В скоростных поездах Укрзализныци снова можно приобрести еду и напитки. Перевозчик возобновил услуги питания.
Услуги разносной торговли в вагонах пока недоступны.
Кроме того, в поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести напитки и кондитерские изделия.
Курсирования поездов Украины планируют полностью восстановить до конца августа.