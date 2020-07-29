Украинцы не могут въезжать в Германию из-за ограничений связанные с коронавирусом.

Туристам из Украины необходимо быть осторожными, выбирая для пересечения границы частных перевозчиков, которые предлагают ехать через польскую границу по безвизу с биометрическим паспортом.

В посольстве отметили, что по безвизу въехать в Германию сейчас не получится, а также придется пройти проверку документов на границе с Польшей, которая тоже откажет.

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Въезжать в страны Евросоюза сейчас могут только украинцы с видом на жительство в странах ЕС или соответствующая виза, которая имеет юридическую силу вида на жительство.

Также можно въехать в случае чрезвычайных ситуациях. В частности, лечение, уход за родственниками или их смерть.

Кроме этого, разрешено пересекать границу в случаях воссоединения семей, учебы, лечения онкологических заболеваний, сезонных работ.

Для всех этих случаев украинцы должны будут показать соответствующие документы.

Covid-паспорт в ЕС

В мае в ЕС заявили о намерении ввести для туристов Covid-паспорта со справкой об отсутствии заражения коронавирусом.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что это не должно осложнить безвиз Украины со странами ЕС.

По его словам, паспорт может быть чем-то вроде медицинских страховок, наличие которых требуется от каждого туриста.

Источник: посольстве Украины в Германии