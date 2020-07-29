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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Бизнес Киева сможет до конца 2020 года кредитоваться под 0,1% — Кличко

Бизнес Киева сможет до конца 2020 года кредитоваться под 0,1% — Кличко

Предприятия столицы до 31 декабря 2020 смогут кредитоваться под 0,1%. Киевсовет будет компенсировать 99% от суммы процентов по кредитным договорам.

Решение приняли 28 июля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 29 июля.

— Это касается договоров, заключенных с банками-партнерами или уполномоченными банками, — уточнил Виталий Кличко.

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По словам Кличко, таким образом город пытается поддержать бизнес и помочь ему преодолеть последствия ущерба, вызванного простоем из-за пандемии коронавируса.

Убытки от коронавируса

Из-за коронавируса и карантинных мер бизнес во всем мире потерпел значительные убытки.

Не стали исключением в предприятия Киева, из-за карантинных мер большинство из них не работали.

Сейчас заведения и учреждения столицы постепенно возобновляют свою работу.

Источник: КГГА

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