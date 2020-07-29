Курс валют НБУ на 29 июля 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 29 июля.

Согласно данным регулятора, курс доллара установлен на уровне 27,68 грн/$. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте: Доллар по 30? Каким будет курс гривны осенью

Евро упал в цене на 15 коп., его курс на 29 июля составляет 32,45 грн.

Курс валют в Украине на 29.07:

$ 1 – 27,6851 грн;

€ 1 – 32,4539 грн;

1 польский злотый — 7,3674 грн;

10 российских рублей — 3,8209 грн.

Курс валют в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не обсуждает с НБУ вопрос курса гривны 30 грн/$1 и стимулирования инфляции.

По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы сохранить курс доллара. Курс регулируется рынком.