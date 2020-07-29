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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 29 июля в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 1 022 человек. Всего в стране уже 67 597 случаев заражения.

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12:14 - 29 июля

В Ивано-Франковске сложная ситуация с количеством коек в городских больницах. Об этом сообщила руководитель управления здравоохранения города Мария Бойко.

В то же время в регионе подтвердили 4 342 случая инфицирования коронавирусом, за сутки — 118 новых.

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11:05 - 29 июля

За последние сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили 12 новых случаев заболевания коронавирусом.

По информации командования Медицинских сил ВСУ, всего болеет 150 человек.

За время пандемии выздоровел 601 человек, умерли — пять военнослужащих.

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10:58 - 29 июля

В ГПСУ за последние сутки зафиксировали девять новых случаев коронавируса.

Всего за время пандемии в Государственной пограничной службе Украины заболел 181 человек.

Выздоровели 116 людей, еще 63 — продолжают лечиться.

В ГПСУ есть два летальных случая, вызванных коронавирусом.

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09:15 - 29 июля

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 132 человека.

Всего в столице зафиксировали 7 932 случая инфицирования.

В городе от вируса за время пандемии умерли 132 человека, за сутки — два летальных случая.

Выздоровели в целом 2 877 пациентов, за сутки — 48 человек.

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09:07 - 29 июля

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08:58 - 29 июля

Худшая эпидситуация наблюдается во Львовской области.

В регионе самое большое количество подтвержденных случаев инфицирования — 9 248 человек.

Кроме того, в области самый большой суточный прирост — 149 новых случаев.

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08:47 - 29 июля

В Украине за последние сутки зафиксировали 1 022 случая коронавируса.

По состоянию на 29 июля 2020 года в стране выявили 67 597 больных Covid-19.

За время пандемии от вируса умерли 1 650 украинцев.

Выздоровели 37 394 пациента.

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14:57 - 28 июля

В Бердянске — вспышка коронавируса.

По состоянию на 28 июля положительные результаты тестирования на Covid-19 получили 28 медработников.

Об этом сообщил главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов.

Среди них — 19 работников подстанции скорой медицинской помощи, 9 фельдшеров, 4 младших медработника и 3 водителя.

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12:31 - 28 июля

Начиная с 1 августа, в Житомире отменят спецпропуска для проезда в общественном транспорте.

Мэр города Сергей Сухомлин заверил, что для владельцев карты житомирянина стоимость проезда останется неизменной, однако в целом цена несколько возрастет.

Спецпропуска в Житомире были введены в апреле.

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11:17 - 28 июля

Коронавирус обнаружили у народного депутата фракции Слуга народа Даниила Гетьманцева.

Об этом он уже сообщил коллегам из фракции.

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