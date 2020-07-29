Карантин в Украине — главные новости 29 июля 2020

Ситуация с распространением коронавируса в Украине не улучшается на фоне того, что в некоторых странах Европы уже началась вторая волна Covid-19.

В среду, 29 июля, суточный прирост составил 1 022 новых случаев. В целом уже заразились 67 597 украинцев.

Антилидеры по эпидемической ситуацией почти неизменны: Львовская область, где 149 новых больных, Киев — 132 и Ивано-Франковская область — 118 случаев.

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В столице больше всего новых больных в Соломенском районе — 45, в Оболонском и Днепровском — по 14, в Дарницком — 12.

В частности, вспышку коронавируса зафиксировали в Лукьяновском СИЗО. Тестирование подтвердило Covid-19 у работника учреждения и взятой под стражу женщины. Симптомов болезни у них нет, определен круг контактных лиц — изолировали 21 человека.

Не улучшается ситуация и в Вооруженных силах Украины. Там 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас болеет 150 человек.

А в Госпогранслужбе заболели девять сотрудников.

В то же время в Минздраве утверждают, что обучение в школах возобновится с 1 сентября в большинстве регионов — для этого разрабатывают необходимые меры безопасности.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге, что сейчас в подавляющем числе городов и районов ситуация благоприятная для восстановления обучения.

По его словам, 30 июля состоится совещание, где будут разрабатывать новые правила для учащихся в условиях карантина.

Степанов также сообщил, что с 1 августа в Украине начнут действовать новые правила определения стран зеленой и красной зон. Их перечень теперь будут пересматриваться каждые семь дней.

В красную зону будут попадать страны, где количество новых случаев за последние две недели больше, чем в Украине.

Коронавирус в Украине

В Украине за время эпидемии коронавируса умерло 1 650 человек, за последний день — 21 пациент.

В то же время есть и положительные новости. За сутки выздоровели еще 650 украинцев, в целом – 37 394 человека.

Болеют сейчас коронавирусом 28 553 пациента.