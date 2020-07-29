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Факты / Мир

Минздрав обновил список стран, по прибытии из которых необходима обсервация (СПИСОК)

В Украине действуют красный и зеленый списки стран из-за ситуации с коронавирусом в мире. Министерство здравоохранения обновило список стран, относящихся к красной зоне.

Сейчас в списке ”красных” 62 страны, сообщили в Минздраве Украины.

Читайте:  Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией с Covid-19

В красный список стран вошли:

  • США;
  • Израиль;
  • Бельгия;
  • Черногория;
  • Молдова;
  • Россия;
  • Португалия;
  • Франция;
  • Сербия;
  • Румыния;
  • Болгария;
  • Албания;
  • Беларусь.

В страны зеленой зоны добавилась Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия, Швейцария, Австрия, Кипр, Турция, Литва, Дания, Германия, Венгрия и Эстония.

Особенности зеленой и красной зоны:

  • из зеленой зоны человеку не нужна обсервация;
  • из красной зоны человеку нужно пройти 14-дневную обсервацию.

Отпуск за рубежом 2020

Из Украины можно улететь отдыхать в 25 стран Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.

Факты ICTV, для удобства, собрали всю информацию о правилах пребывания в этих странах.

Источник: Минздрав

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