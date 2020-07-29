В Украине действуют красный и зеленый списки стран из-за ситуации с коронавирусом в мире. Министерство здравоохранения обновило список стран, относящихся к красной зоне.
Сейчас в списке ”красных” 62 страны, сообщили в Минздраве Украины.
Читайте: Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией с Covid-19
В красный список стран вошли:
- США;
- Израиль;
- Бельгия;
- Черногория;
- Молдова;
- Россия;
- Португалия;
- Франция;
- Сербия;
- Румыния;
- Болгария;
- Албания;
- Беларусь.
В страны зеленой зоны добавилась Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия, Швейцария, Австрия, Кипр, Турция, Литва, Дания, Германия, Венгрия и Эстония.
Особенности зеленой и красной зоны:
- из зеленой зоны человеку не нужна обсервация;
- из красной зоны человеку нужно пройти 14-дневную обсервацию.
Отпуск за рубежом 2020
Из Украины можно улететь отдыхать в 25 стран Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.
Факты ICTV, для удобства, собрали всю информацию о правилах пребывания в этих странах.