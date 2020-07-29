В Украине действуют красный и зеленый списки стран из-за ситуации с коронавирусом в мире. Министерство здравоохранения обновило список стран, относящихся к красной зоне.

Сейчас в списке ”красных” 62 страны, сообщили в Минздраве Украины.

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В красный список стран вошли:

США;

Израиль;

Бельгия;

Черногория;

Молдова;

Россия;

Португалия;

Франция;

Сербия;

Румыния;

Болгария;

Албания;

Беларусь.

В страны зеленой зоны добавилась Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия, Швейцария, Австрия, Кипр, Турция, Литва, Дания, Германия, Венгрия и Эстония.

Особенности зеленой и красной зоны:

из зеленой зоны человеку не нужна обсервация;

из красной зоны человеку нужно пройти 14-дневную обсервацию.

Отпуск за рубежом 2020

Из Украины можно улететь отдыхать в 25 стран Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.

Факты ICTV, для удобства, собрали всю информацию о правилах пребывания в этих странах.