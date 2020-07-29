Новую 518-метровую эстакаду построили в обход Полтавы — Криклий

Строительство первой очереди обхода Полтавы в рамках программы Большая стройка завершено. В Украине появилась 518-метровая металлическая эстакада высотой 30 метров. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

— Дорогу построили по европейским стандартам. В обход Полтавы появился сложный инфраструктурный объект. Это 5,5 км современного шоссе, 400-метровая железобетонная эстакада, 518-метровая металлическая эстакада, кольцевая транспортная развязка, три путепровода и двухуровневая транспортная развязка, — отметил Криклий.

Новая дорога свяжет трассы М-03 Киев — Харьков — Довжанский и М-22 Полтава — Александрия. Благодаря этому Полтаву удастся разгрузить от транзитного транспорта.

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Также министр подчеркнул, что проект строительства первой очереди обхода Полтавы начался еще в 2012 году. Завершить его смогли только сейчас благодаря сотрудничеству со Всемирным банком. Его общая стоимость — $139,92 млн.

По словам Криклия, также в рамках сотрудничества на трассе М-03 построены две современные объездные дороги — с. Покровская Багачка, с. Красногоровка. До конца года планируется завершить реконструкцию обхода г. Лубны. Всего в Полтавской области будет отремонтировано и построено 235 км дорог государственного значения.

К слову, в аэропорту Борисполь 21 июля начался прием паспортов в приложении Дия. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий совместно с главой Минцифры Михаилом Федоровым.