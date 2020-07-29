Работа в Государственной пограничной службе Украины: требования, условия и зарплата

Сейчас в Украине продолжается набор на работу в Государственную пограничную службу Украины. Все желающие могут подать заявления, пройти отбор и стать пограничником.
Факты ICTV пообщались с начальником отделения комплектования и государственной службы управления кадрового менеджмента администрации ГПСУ, полковником Оганесом Мартиросяном и узнали о требованиях к кандидатам и условиях труда в Госпогранслужбе.
Требования к кандидатам
В ГПСУ есть четкие требования к потенциальным кандидатам:
- возраст от 18 до 45 лет;
- годность к военной службе по состоянию здоровья;
- отсутствие судимости;
- образование — полное общее среднее;
- базовые знания иностранных языков: английского, немецкого или французского.
Читайте: Пограничники в Донецкой области задержали рекордную партию алкоголя
Порядок отбора
Если человек соответствует требованиям, он может подать анкету через сайт ГПСУ.
— Система автоматически ее обрабатывает. Если кандидат не соответствует требованиям, она его блокирует. Если все в порядке, кандидат получит сообщение с подтверждением регистрации, — комментирует Оганес Мартиросян.
В дальнейшем происходит несколько этапов отбора:
- автоматизированное тестирование — кандидат проходит психологический отбор, демонстрирует знания иностранного языка и сдает тест на общие способности;
- общий медицинский осмотр — в одном из военно-медицинских учреждений проходит осмотр кандидата;
- проверка физической подготовки;
- собеседование — комиссия из пяти человек определяет, подходит ли человек для службы в ГПСУ.
По результатам этих испытаний формируется общий балл кандидата. По рейтингу он проходит в ГПСУ.
Условия работы
Если все в порядке, человека записывают в части, он получает звание, денежные начисления, форму и начинает обучение. Оно длится три месяца.
После обучения начинается служба.
— Сейчас происходит отбор в подразделения, которые несут дежурство в пунктах пропуска, — говорит Оганес Мартиросян.
Работа в Госпогранслужбе — это посменный график, служащий выполняет наряды на пунктах пропуска.
— Кандидату надо понимать, что это военная служба. Она накладывает определенные ограничения, человек не может просто уйти в любой момент, — добавляет Оганес Мартиросян.
Денежное вознаграждение: от 13 тыс. грн в месяц.
— Есть определенный социальный пакет, различные виды дополнительного денежного обеспечения например, одноразовое пособие после заключения контракта — от 15 тыс. грн. Кроме того, чем больше человек служит, тем больше обеспечение за выслугу лет, — подводит итог представитель ГПСУ.
Работа Госпогранслужбы
Пограничники несут службу на государственных границах Украины, проверяют людей и транспортные средства, которые направляются в и из страны.
Например, недавно в пункте пропуска Рава-Русская ГПСУ задержала мужчину, который в камуфляже, похожем на форму Госпогранслужбы, пытался незаконно пересечь границу.
Фото: Госпогранслужба