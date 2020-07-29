Работа в Государственной пограничной службе Украины: требования, условия и зарплата

Сейчас в Украине продолжается набор на работу в Государственную пограничную службу Украины. Все желающие могут подать заявления, пройти отбор и стать пограничником.

Факты ICTV пообщались с начальником отделения комплектования и государственной службы управления кадрового менеджмента администрации ГПСУ, полковником Оганесом Мартиросяном и узнали о требованиях к кандидатам и условиях труда в Госпогранслужбе.

Требования к кандидатам

В ГПСУ есть четкие требования к потенциальным кандидатам:

возраст от 18 до 45 лет;

годность к военной службе по состоянию здоровья;

отсутствие судимости;

образование — полное общее среднее;

базовые знания иностранных языков: английского, немецкого или французского.

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Порядок отбора

Если человек соответствует требованиям, он может подать анкету через сайт ГПСУ.

— Система автоматически ее обрабатывает. Если кандидат не соответствует требованиям, она его блокирует. Если все в порядке, кандидат получит сообщение с подтверждением регистрации, — комментирует Оганес Мартиросян.

В дальнейшем происходит несколько этапов отбора:

автоматизированное тестирование — кандидат проходит психологический отбор, демонстрирует знания иностранного языка и сдает тест на общие способности;

общий медицинский осмотр — в одном из военно-медицинских учреждений проходит осмотр кандидата;

проверка физической подготовки;

собеседование — комиссия из пяти человек определяет, подходит ли человек для службы в ГПСУ.

По результатам этих испытаний формируется общий балл кандидата. По рейтингу он проходит в ГПСУ.

Условия работы

Если все в порядке, человека записывают в части, он получает звание, денежные начисления, форму и начинает обучение. Оно длится три месяца.

После обучения начинается служба.

— Сейчас происходит отбор в подразделения, которые несут дежурство в пунктах пропуска, — говорит Оганес Мартиросян.

Работа в Госпогранслужбе — это посменный график, служащий выполняет наряды на пунктах пропуска.

— Кандидату надо понимать, что это военная служба. Она накладывает определенные ограничения, человек не может просто уйти в любой момент, — добавляет Оганес Мартиросян.

Денежное вознаграждение: от 13 тыс. грн в месяц.

— Есть определенный социальный пакет, различные виды дополнительного денежного обеспечения например, одноразовое пособие после заключения контракта — от 15 тыс. грн. Кроме того, чем больше человек служит, тем больше обеспечение за выслугу лет, — подводит итог представитель ГПСУ.

Работа Госпогранслужбы

Пограничники несут службу на государственных границах Украины, проверяют людей и транспортные средства, которые направляются в и из страны.

Например, недавно в пункте пропуска Рава-Русская ГПСУ задержала мужчину, который в камуфляже, похожем на форму Госпогранслужбы, пытался незаконно пересечь границу.

Фото: Госпогранслужба