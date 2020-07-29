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Факты / Украина / Общество

Одинокие пенсионеры старше 80 лет получат пособие — Минсоцполитики

Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которым необходим посторонний уход, будут получать 685 грн пособия в месяц.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

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— Решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — отметили в министерстве.

Повысили минимальную пенсию в Украине

С 1 июля в Украине повысили минимальную пенсию. Сейчас она составляет 1 712 грн.

С 1 июля повысили также прожиточный минимум. Сейчас он составляет 2 118 грн.

В связи с установлением нового прожиточного минимума в Украине выросли суммы социальных пособий.

Максимальный размер пособия по безработице в июле 2020 года составит 8 788 грн.

Источник: Минсоцполитики

Фото: Dreamstime

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