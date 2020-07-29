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Факты / Украина / Общество

В общежитии КПИ коронавирус обнаружили еще у более 80 курсантов

Коронавирус в КПИ обнаружили еще у 81 курсанта, которые учатся и живут в общежитии Института специальной связи и защиты информации.

По состоянию на среду, 29 июля, Covid-19 болеют 133 курсанта.

— Вчера специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы в 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований мы получили сегодня, — сообщил Сергей Чумак, и.о. директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины.

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Десять из них лечатся в столичных больницах, остальные — в общежитии КПИ, под наблюдением медиков.

О коронавирусе в КПИ стало известно 26 июля, когда инфекцию обнаружили у 52 курсантов института.

Сначала Covid-19 подтвердился у четырех человек, а затем — у остальных 48. Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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