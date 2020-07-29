29 июля в Киеве коронавирусом заболели 132 человека. За все время пандемии в столице болезнь зафиксировали у 7 932 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли два человека. Всего в Киеве зафиксировано 132 летальных исхода.

За последние сутки болезнь побороли 48 человек. Всего выздоровели 2 877 человек.

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Сейчас в Киеве болеют 4 923 человека. За все время было 17 097 подозрений на коронавирус.

По статистике коронавируса в Украине 29 июля зафиксировали 1022 новых случая. Всего за все время эпидемии Covid-19 обнаружили в 67 597 больных.

От осложнений, вызванных коронавирусом умерли 1650 человек. Выздоровели 37 394 человека, из которых 650 за последние сутки.