В Лукьяновском СИЗО обнаружили коронавирус

В Министерстве юстиции со ссылкой на директора Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Сергея Васильева подтвердили, что заражение обнаружили у работника СИЗО и взятого под стражу женщины.

Болезнь протекает у них бессимптомно.

Сейчас состояние обоих удовлетворительное, а контактных лиц — 21 человека — изолировали и перевели под медицинское наблюдение.

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Платные камеры СИЗО

Минюст на днях запустил услугу подарочного сертификата на пользование платными камерами в СИЗО.

На сайте ведомства можно выбрать количество дней и следственный изолятор, в котором заключенный получит камеру с улучшенными условиями содержания.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, деньги от платных камер СИЗО пойдут на ремонт бесплатных камер.