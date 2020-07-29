В Тернопольской области мужчина заразился коронавирусом третий раз.

По словам начальника управления здравоохранения ОГА Владимира Богайчука в области зафиксированы еще несколько случаев повторного инфицирования.

— Мы должны понимать, что, даже переболев коронавирусной инфекцией, это не ограждает нас от повторного заболевания, — сказал он.

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Богайчук добавил, что агрессивность Covid-19 происходит только в некоторых области. В Монастырисском районе почти все пациенты госпитализированы в тяжелом состоянии.

Тем не менее на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пока не будут усиливать карантин в области.

Повторное заражение коронавирусом в Ивано-Франковске

В мае мэр города Руслан Марцинкив рассказал, что у нескольких человек в Ивано-Франковске, переболевших коронавирусом, ПЦР-тест подтвердил повторное заражение Covid-19.

Спустя месяц министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Министерстве здравоохранения не могут четко говорить о возможности повторного заражения коронавирусом из-за отсутствия научных доказательств.

Источник: Тернопольская ОГА