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Факты / Украина / Общество

В Украине зафиксировали скачок суточного прироста заражений Covid-19

По данным мониторинговой системы СНБО, в Украине 29 июля зафиксировали 1 022 новых случая коронавируса, в целом за все время эпидемии Covid-19 обнаружили в 67 597 больных.

От осложнений, вызванных коронавируса умерло 1 650 человек (+21 за минувшие сутки). Выздоровели 37 394 человека, из которых 650 за последние сутки.

В целом сейчас 28 553 пациента лечатся от болезни.

Суточный прирост заражений в регионах:

  • Винницкая область — 2 660 (+33)
  • Волынская область — 3 694 (+46)
  • Днепропетровская область — 1 364 (+30)
  • Донецкая область — 861 (+9)
  • Житомирская область — 1 764 (+20)
  • Закарпатская область — 5 008 (+68)
  • Запорожская область — 767 (+14)
  • Ивано-Франковская область — 4 342 (+118)
  • Кировоградская область — 697 (0)
  • Киев — 7 932 (+132)
  • Киевская область — 3  629 (+39)
  • Львовская область — 9 248 (+149)
  • Луганская область — 122 (1)
  • Николаевская область — 563 (+1)
  • Одесская область — 3 104 (+73)
  • Полтавская область — 414 (+13)
  • Ровенская область — 5 837 (+53)
  • Сумская область — 467 (+13)
  • Тернопольская область — 2 852 (+30)
  • Харьковская область — 3 556 (+78)
  • Херсонская область — 224 (+3)
  • Хмельницкая область — 1 086 (+17)
  • Черновицкая область — 5 751 (+59)
  • Черкасская область — 910 (+4)
  • Черниговская область — 745 (19)

Статистика коронавірусу на 29 линя

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Индекс самоизоляции:

  • Киев — 22.73%;
  • Львов — 20.06%;
  • Ивано-Франковск — 19.33%;
  • Винница — 17.64%;
  • Ужгород — 16.14%.

Коронавирус 28 июля

28 июля в Украине суточный прирост подтвержденных случаев коронавируса и составил 919 случаев в сутки. Всего зафиксировали 66 575 заболевших с начала пандемии.

Умерло от осложнений 13 пациентов, общая численность смертей составляет 1 629 человек. Выздоровели за сутки 622 человека, в общем 36 744 украинца.

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