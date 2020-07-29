По данным мониторинговой системы СНБО, в Украине 29 июля зафиксировали 1 022 новых случая коронавируса, в целом за все время эпидемии Covid-19 обнаружили в 67 597 больных.

От осложнений, вызванных коронавируса умерло 1 650 человек (+21 за минувшие сутки). Выздоровели 37 394 человека, из которых 650 за последние сутки.

В целом сейчас 28 553 пациента лечатся от болезни.

Суточный прирост заражений в регионах:

Винницкая область — 2 660 (+33)

Волынская область — 3 694 (+46)

Днепропетровская область — 1 364 (+30)

Донецкая область — 861 (+9)

Житомирская область — 1 764 (+20)

Закарпатская область — 5 008 (+68)

Запорожская область — 767 (+14)

Ивано-Франковская область — 4 342 (+118)

Кировоградская область — 697 (0)

Киев — 7 932 (+132)

Киевская область — 3 629 (+39)

Львовская область — 9 248 (+149)

Луганская область — 122 (1)

Николаевская область — 563 (+1)

Одесская область — 3 104 (+73)

Полтавская область — 414 (+13)

Ровенская область — 5 837 (+53)

Сумская область — 467 (+13)

Тернопольская область — 2 852 (+30)

Харьковская область — 3 556 (+78)

Херсонская область — 224 (+3)

Хмельницкая область — 1 086 (+17)

Черновицкая область — 5 751 (+59)

Черкасская область — 910 (+4)

Черниговская область — 745 (19)

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Индекс самоизоляции:

Киев — 22.73%;

Львов — 20.06%;

Ивано-Франковск — 19.33%;

Винница — 17.64%;

Ужгород — 16.14%.

28 июля в Украине суточный прирост подтвержденных случаев коронавируса и составил 919 случаев в сутки. Всего зафиксировали 66 575 заболевших с начала пандемии.

Умерло от осложнений 13 пациентов, общая численность смертей составляет 1 629 человек. Выздоровели за сутки 622 человека, в общем 36 744 украинца.