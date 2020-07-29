По данным мониторинговой системы СНБО, в Украине 29 июля зафиксировали 1 022 новых случая коронавируса, в целом за все время эпидемии Covid-19 обнаружили в 67 597 больных.
От осложнений, вызванных коронавируса умерло 1 650 человек (+21 за минувшие сутки). Выздоровели 37 394 человека, из которых 650 за последние сутки.
В целом сейчас 28 553 пациента лечатся от болезни.
Суточный прирост заражений в регионах:
- Винницкая область — 2 660 (+33)
- Волынская область — 3 694 (+46)
- Днепропетровская область — 1 364 (+30)
- Донецкая область — 861 (+9)
- Житомирская область — 1 764 (+20)
- Закарпатская область — 5 008 (+68)
- Запорожская область — 767 (+14)
- Ивано-Франковская область — 4 342 (+118)
- Кировоградская область — 697 (0)
- Киев — 7 932 (+132)
- Киевская область — 3 629 (+39)
- Львовская область — 9 248 (+149)
- Луганская область — 122 (1)
- Николаевская область — 563 (+1)
- Одесская область — 3 104 (+73)
- Полтавская область — 414 (+13)
- Ровенская область — 5 837 (+53)
- Сумская область — 467 (+13)
- Тернопольская область — 2 852 (+30)
- Харьковская область — 3 556 (+78)
- Херсонская область — 224 (+3)
- Хмельницкая область — 1 086 (+17)
- Черновицкая область — 5 751 (+59)
- Черкасская область — 910 (+4)
- Черниговская область — 745 (19)
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Индекс самоизоляции:
- Киев — 22.73%;
- Львов — 20.06%;
- Ивано-Франковск — 19.33%;
- Винница — 17.64%;
- Ужгород — 16.14%.
Коронавирус 28 июля
28 июля в Украине суточный прирост подтвержденных случаев коронавируса и составил 919 случаев в сутки. Всего зафиксировали 66 575 заболевших с начала пандемии.
Умерло от осложнений 13 пациентов, общая численность смертей составляет 1 629 человек. Выздоровели за сутки 622 человека, в общем 36 744 украинца.