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Факты / Украина

Военная элита Украины: Зеленский поздравил ССО с праздником

Силы специальных операций — военная элита Украины, которая “придерживается своего кредо — преимущество качества над количеством”.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и поздравил бойцов ССО с их профессиональным праздником.

Глава государства почтил память защитников-спецназовцев, погибших в боях против врага на родной земле.

— Все мы благодарим воинов в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины!, — написал Зеленский в Telegram.

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День Сил специальных операций Украины

Силы специальных операций — закрытая структура в системе ВСУ, которая подчиняется Министерству обороны Украины, была создана в июне 2016 года.

На эмблеме ССО изображен серебряный волк.

5 января 2016 года командующим Силами специальных операций назначен генерал-майор Игорь Лунев.

26 июля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Указ О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, который теперь отмечается ежегодно 29 июля.

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