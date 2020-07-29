Есть несколько кандидатур на место Кучмы в ТКГ, это уважаемые люди — Данилов

Украинские власти рассматривают несколько вариантов, кто может заменить второго президента Украины Леонида Кучму в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, однако добавил, что сейчас не может назвать имена кандидатов.

С самого начала работы Кучмы в ТКГ была договоренность, что украинский президент через определенный период времени покинет переговорную группу, потому кандидатуры на его место были всегда, уточнил Данилов.

Дипломат, который заменит Кучму, будет “уважаемым человеком, который сможет прочно представлять Украину”, подчеркнул секретарь СНБО.

— Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов, — добавил Данилов.

Читайте: Выход Леонида Кучмы с ТКГ — реакция Резникова

Кучма прекратил участие в деятельности ТКГ

28 июля в Офисе президента сообщили, что Кучма, который был представителем Украины в ТКГ в 2014-2018 годах, а во второй раз с 3 июня 2019 года, решил снова прекратить работу в группе.

Со своей стороны второй президент Украины заявил, что готов и дальше делиться опытом и консультировать участников переговорной группы.

Также Кучма назвал работу в ТКГ за последний год продуктивной.