Изменения с 1 августа: карантин по-новому, вступительная кампания и рост коммуналки

С 1 августа 2020 года адаптивный карантин в Украине начнет работать иначе, чем последние полтора месяца. Также в стране стартует вступительная компания.

Что изменится в Украине с 1 августа 2020 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Карантин по-новому

Начиная с третьего месяца лета регионам Украины будут устанавливать “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности, по которому будет определяться, насколько можно смягчить карантин на определенной территории.

Например, в регионе с “красным” уровнем будет закрываться все, как это было в марте-апреле на территории всей страны.

Откроются детские лагеря, но не везде. Работа детских лагерей с 1 августа будет разрешена только в регионах, которые находятся в “зеленой” и “желтой” зонах.

Коммуналка

Тарифы на свет

Цена на электроэнергию вырастет с 1 августа на 54,6%. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии на 54,6% — с 155,4 грн/МВт-час до 240,23 грн/МВт- ч (без НДС).

Тарифы на газ

Заработают новые правила поставки газа для населения. С 1 августа в Украине прекратит свое действие положение о возложении спецобязательств на НАК Нафтогаз Украины по поставкам природного газа населению и каждый потребитель получит возможность самостоятельно выбирать и менять компанию, у которой он покупает газ.

Цена на газ после 1 августа для украинских граждан не изменится. В то же время цены на голубое топливо для промышленности вырастут на 0,2-0,4% в зависимости от условий поставки.

Курс гривны

В августе не стоит ожидать резкого укрепления или девальвации украинской валюты.

Курс гривны в августе и до 1 сентября будет на уровне 28 грн/1$ — 28,5 грн/1$, рассказал Фактам ICTV член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Налоги

С 1 августа фискальное приложение для программного РРО будет доступно для полноценного использования для всех желающих на безвозмездной основе.

Субъекты хозяйствования смогут использовать по своему выбору — или обычный РРО или программный РРО (пРРО). Но что-то одно.

Также с 1 августа изменяются обязательные к использованию реквизиты фискального чека. В нем должно быть:

идентификатор эквайера и торговца или другие реквизиты, позволяющие их идентифицировать;

идентификатор платежного устройства;

сумма комиссионного вознаграждения (при наличии);

вид операции;

реквизиты электронного платежного средства (платежной карты), допустимые правилами безопасности платежной системы, перед которыми печатаются большие буквы “ЭПС”;

отметка о режиме работы (оффлайн/онлайн), в котором создан кассовый чек ПРРО.

Образование и медицина

В августе начнется вступительная кампания для желающих получить степени бакалавра и магистра. Высшие учебные заведения начнут прием заявлений и документов для поступления на бакалаврат с 13 августа. В магистратуру — с 5 августа.







Изменения с 1 августа: карантин по-новому, вступительная кампания и рост коммуналки / 2 фотографии

В Украине запустят электронные больничные. С 1 августа на сайте Пенсионного фонда должна заработать система электронных писем временной нетрудоспособности, которые врачи смогут заполнять дистанционно. В то же время параллельно будут признаваться бумажные больничные.

Туризм

Украина с 1 августа вводит безвиз для граждан шести стран. Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан:

Австралии;

Новой Зеландии;

Королевства Бахрейн;

Государства Кувейт;

Султаната Оман;

Королевства Саудовская Аравия.

Больше об изменениях, которые ждут Украину в 2020 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.