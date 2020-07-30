Беларусь просит Украину проверить причастность ЧВК Вагнера к преступлениям на Донбассе

Украина проверит задержанных в Беларуси боевиков из ЧВК Вагнер на причастность к совершению преступлений на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он встретился с и.о. руководителя украинского посольства в стране и рассказал о ситуации относительно задержания россиян.

— Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне по проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине, — говорится в сообщении.

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В Офисе президента также отреагировали на ситуацию: Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории Донбасса.

В сообщении отметили — в отношении задержанных россиян Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств.

Консультации с белорусской стороной продолжаются.

Задержание боевиков ЧВК Вагнер в Беларуси

Ночью 29 июля в Минске задержали 32 боевиков ЧВК Вагнер. Все члены кампании — россияне, пока они дают показания белорусским правоохранителям.

В Следственном комитете Республики Беларусь заявили, что они готовили массовые беспорядки в связке с Сергеем Тихановским.

По некоторым данным, задержанные боевики воевали на Донбассе на стороне наемников РФ против украинских военных

Вскоре будет инициирован вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси россиян в Украину.