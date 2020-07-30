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Факты / Украина / Общество

Коронавирус обнаружили у заместителя Саакашвили Ольшанского

Александр Ольшанский, который является заместителем председателя Офиса простых решений и результатов Михеила Саакашвили, заболел коронавирусом.

Отмечается, что тест на Covid-19 показал положительный результат еще в прошлую среду, 22 июля.

Александр Ольшанский заболел коронавирусом

Информация о его состоянии и течение болезни пока отсутствует.

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Александр Ольшанский стал заместителем Саакашвили 7 мая, когда экс-президент Грузии был назначен председателем Исполнительного комитета Национального совета по реформам.

Также коронавирусом заболел Даниил Гетманцев, нардеп фракции Слуга народа — об этом стало известно во вторник, 28 июля.

Он сообщил об этом в своих соцсетях и попросил пройти тест на Covid-19 всех своих близких и коллег, которые недавно могли контактировать с ним.

По состоянию на ночь 30 июля в Украине количество случаев коронавируса превысила 67 тыс.

Фото: Alexandr Olshanskiy

Источник: The Бабель

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