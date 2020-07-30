В Киеве из-за значительного роста инфицированных в последние дни могут ужесточить карантин.

Согласно зонированию, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа, Киев приближается к оранжевой зоне.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

— Киев окажется на границе — между желтой и оранжевой зонами, — заявил Рубан.

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Оранжевая зона предполагает запрет на посещение развлекательных заведений и ресторанов ночью. Также запрещается плановая госпитализация в больницах, работа спортзалов, детских лагерей.

Также оранжевая зона предполагает и ограничения, которые ей предшествуют: масочный режим, запрет на посещение домов престарелых, больниц, социальных учреждений.

Адаптивный карантин в Украине с 1 августа

22 июля правительство приняло решение поделить страну на четыре зоны эпидемической опасности.

В частности, в Украине теперь существует зеленый, желтый, оранжевый и красный уровни

Это сделано для того, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения.

Подробно о каждой зоне адаптивного карантина — читайте на Фактах ICTV.