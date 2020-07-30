Киевские налоговики повышают инклюзивность услуг

В рамках инициативы по повышению инклюзивности услуг Главное управление ГНС в г. Киеве разослало двум тысячам налогоплательщиков разъяснительную открытку о возможностях работы в Электронном кабинете на сайте ГНС и подписало меморандум о сотрудничестве и партнерстве с Союзом общественных организаций людей с инвалидностью Киева. Об этом ведомство сообщает в Facebook.

— Для нас здоровье и комфорт налогоплательщиков на первом месте. В рамках меморандума с Союзом общественных организаций людей с инвалидностью мы организовали проведение семинаров в центрах обслуживания налогоплательщиков об особенностях обслуживания различных категорий посетителей. Благодаря партнерству мы сможем эффективнее совершенствовать сервисную составляющую, а именно — способствовать внедрению новых подходов в работе с субъектами хозяйствования, которые являются лицами с инвалидностью, — отмечает начальник управления Злата Лагутина.

В распространении разъяснительных материалов о возможностях работы в Электронном кабинете на сайте ГНС налоговикам помогли Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины, Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве и Управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования в г. Киеве.

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Для повышения инклюзивности налоговых услуг проведен аудит зарегистрированных субъектов хозяйствования, которые являются лицами с инвалидностью, в частности, в разрезе возможных каналов обратной связи.

— Всего таких предпринимателей 2 048, из них 330 указали электронные адреса при регистрации. Они получили разъяснительные материалы по электронной почте, а остальным отправлены обычные письма, — сообщают налоговики.

Кроме того, на сайте Главного управления ГНС в г. Киеве создан баннер Информация для лиц с инвалидностью, который ведет к разделу с тематическими материалами. На днях этот раздел был дополнен разъясняющими видео: Электронный кабинет — удобный сервис от налоговой, Как получить электронную цифровую подпись.

Эти видео размещены также на мониторах помещений ЦОП и на официальных страницах Главного управления ГНС в г. Киеве в соцсетях Facebook и YouTube.

Ранее СМИ сообщали, что Злата Лагутина в Facebook пообещала усовершенствовать налоговые сервисы для людей с особыми потребностями, реагируя на резонансную публикацию Николая Подрезана.

После этого Лагутина и глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко встретились с Подрезаном и его адвокатом Ярославом Романчуком в ЦОПе Печерского района и обсудили пути повышения инклюзивности налоговых сервисов.

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