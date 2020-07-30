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Факты / Украина

Почти 200 за сутки: в Киеве зафиксировали рекордное количество больных Covid-19

В Киеве по состоянию на 30 июля зафиксировали 8 131 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки 199 человек заболели Covid-19.

За все время пандемии в столице от осложнений, которые вызывает коронавирус, умерли 132 человека. За последние сутки летальные случаи не фиксировали.

2 877 пациентов выздоровели, 5 122 — находятся на лечении.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 30 июля количество больных составляет 68 794.

1 197 положительных тестов на Covid-19 за сутки. Умерли – 1 673 украинца, из которых 23 — за прошедшие сутки.

Выздоровели за день 760 человек, а всего — 38 154.

Фото: Dreamstime

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