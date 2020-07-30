Мы предупреждали: МИД Украины о задержании наемников Вагнера в Беларуси

МИД Украины отслеживает ситуацию с задержанием наемников ПВК Вагнера.

— Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу.

Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов, — подчеркнули в министерстве иностранных дел.