Мы предупреждали: МИД Украины о задержании наемников Вагнера в Беларуси

МИД Украины отслеживает ситуацию с задержанием наемников ПВК Вагнера.
— Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу.
Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов, — подчеркнули в министерстве иностранных дел.
Дипломаты отмечают, что Украина поддерживает суверенитет и независимость Беларуси и всесторонне развивает добрососедские отношения.
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Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.
Задержание боевиков ЧВК Вагнера
29 июля стало известно, что в Беларуси задержали более 30 наемников ЧВК Вагнера, которые приехали для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задержание боевиков чрезвычайной ситуацией и возмутился на российских журналистов.
Руководство Беларуси открыло уголовное дело против задержанных под Минском наемников российской ЧВК Вагнера, подозревая их в подготовке теракта. Все 32 человека уже дают показания.