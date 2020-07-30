Пискун стал советником генпрокурора Венедиктовой

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун стал внештатным советником генерального прокурора Ирины Венедиктов.

Первым о назначении Пискуна рассказал у себя на Facebook экс-генпрокурор Юрий Луценко. Впоследствии эту информацию подтвердили в Офисе генпрокурора.

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61-летний Пискун трижды занимал должность генерального прокурора. Руководил прокуратурой во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Был народным депутатом в 2006 и 2007 годах по списку Партии регионов.

100 дней работы Офиса генпрокурора

Председатель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова говорит, что 28 коррупционеров получили тюремные сроки весной 2020 года.

Венедиктова также отметила раскрытия преступлений в земельной и бюджетной сферах, а также реформу прокуратуры.

Среди результатов работы генпрокурора — дело Екатерины Гандзюк. Сейчас главный подозреваемый сидит в следственном изоляторе и идет суд.

Источник: Юрий Луценко