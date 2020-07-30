Полгода с закодированным спутниковым сигналом: как это повлияло на воровство контента

Прошло почти полгода с тех пор, как закодировали каналы спутникового телевидения четырех крупнейших украинских телегрупп.

В конце января 2020 года 1+1 Media, StarLightMedia, Медиа Группа Украина и Inter Media Group ограничили открытый доступ к своим каналам через спутник. Они стали доступны в платных программных услугах DTH-провайдеров Viasat и XtraTV.

Для того, чтобы получить легальный доступ к закодированным телеканалам, зрителям необходимо подключиться к услугам официального провайдера спутникового телевидения и установить тюнер с поддержкой системы кодирования Verimatrix.

Одно из оснований для шифрования телеканалов — повышение эффективности борьбы с пиратством в кабельных и спутниковых сетях. К сожалению, трансляция спутникового сигнала в открытом формате дает возможность пиратам его украсть и незаконно ретранслировать зрителям.

За границей же частные спутниковые телеканалы изначально были кодированы. Давайте посмотрим, как это решение повлияло на воровство телевизионного контента в Украине. Участники рынка отмечают, что стало проще вычислять пиратов.

— Внедрение системы кодирования позволяет отследить, откуда пират берет сигнал наших каналов и в кооперации с партнером-провайдером его заблокировать. И, соответственно, не доводить до подачи заявления в правоохранительные органы, — объясняет Николай Фаенгольд, и.о. руководителя дивизиона Pay & Digital TV StarLightMedia.

По словам Фаенгольда, у StarLightMedia уже есть немало примеров, когда кодировка помогла предотвратить пиратство. Например, один из крупнейших пиратов взял в трансляцию телеканал Setanta Sports Ukraine, чьим официальным дистрибьютором является медиагруппа.

Команда Центра мониторинга контента StarLightMedia оперативно нашла источник сигнала. Определили, что это крупный ОТТ-игрок, вычислили данные абонентов, которые занимались пиратством, отключили учетные записи, после чего сигнал пропал.

Руководитель дивизиона считает, что следующий этап, о котором необходимо думать рынку – приведение украинских стандартов безопасности контента при передаче через IP. А начинать этот процесс лучше с сегмента ОТТ-провайдеров.

Телеиндустрия выбрала для защиты своих телеканалов систему условного доступа к сигналу Verimatrix. Она является одной из самых устойчивых от взлома систем в мире, что подтверждается отсутствием известных нам инцидентов, утверждает Сергей Чернящук — эксперт по вопросам интеллектуальной собственности Медиа Группы Украина.

С момента ее использования для защиты спутникового сигнала телеканалов медиагруппа больше не наблюдает случаев кардшаринга, хоть вопрос с пиратством и остается открытым. Речь идет об использовании CAM-модулей или STB-ресиверов для приема спутникового сигнала и дальнейшей незаконной ретрансляции телеканалов в сетях кабельных и IPTV-операторов.

Установив такие факты, можно определить, на кого зарегистрировано такое устройство, и заблокировать его без возможности дальнейшего использования, говорит Чернящук.

— Новая система кодирования спутникового сигнала Verimatrix — значительно надежнее и прогрессивнее, а потому не поддается раскодированию нелегальными тюнерами, не имеющими соответствующего функционала, — подтверждает оператор спутникового телевидения Viasat.

После ее появления Viasat закрыл систему кодирования NDS, которая не соответствовала новым стандартам безопасности спутникового вещания. Соответственно, компании, которые представляли услуги пиратских сервисов и получали доступ к телевидению путем взлома кодирования, лишились возможности это делать.

По словам Чернящука, все без исключения кардшаринговые платформы и сервисы объявили своим абонентам о прекращении предоставления кардшаринга телеканалов, которые кодируются этой системой. Эксперт отметил это как единственный и главный пример эффективности применения системы условного доступа Verimatrix.

В глобальном плане кардшаринг не исчез, подобного рода платформы продолжают пиратить множество национальных и международных телеканалов.

— Мы понимаем, что кодирование наших телеканалов не привело к абсолютному переходу абонентов кардшаринговых услуг на легальные спутниковые платформы, как Viasat и XTRA TV, хоть цена за базовые ТВ-пакеты почти не отличается. Остаются любители шары, которые верны позиции чем дешевле — тем лучше, не задумываясь о качестве потребляемого контента, отсутствии самых интересных национальных, информационных, спортивных или развлекательных телеканалов, а также и о нестабильности и частых сбоях, — добавляет Сергей Чернящук.

Вячеслав Миенко, руководитель антипиратской инициативы Чистое небо, отмечает, что по различным оценкам, от 0,7 до 1,2 млн абонентов по сей день игнорируют возможность перейти на потребление официального платного контента и ищут возможности воспользоваться нелегальными способами доступа к желаемому содержимому.

Читайте: Звезды StarLightMediа аплодисментами поблагодарили медиков, пожарных и полицейских

Ирония в том, что они зачастую за него все равно платят, но сервисам, которые фактически воруют контент, констатирует эксперт. По его словам, от введения кодировки рынок, безусловно, выиграл, а вот его участники пока что не получили тех результатов, на которые рассчитывали.

— Но ни у кого из нас нет сомнений, что кодирование каналов на спутнике было самым правильным и, пожалуй, важнейшим решением 2020 года для развития индустрии. Таким образом, мы еще на несколько шагов приблизились к европейской модели ведения бизнеса и понимания, зачем это все в принципе. Заявили о своей готовности развивать культуру платного потребления контента и защищать его, в том числе борьбой с пиратством и нелегальными сервисами, — считает Миенко.

Николай Фаенгольд подытоживает, что с кодировкой телеиндустрия достигла максимума для безопасности контента, который распространяется через спутниковый сигнал.

Это знаковое событие и для отрасли, и для Украины, поскольку культура соблюдения авторского права – залог успеха в создании креативной экономики. Важно помнить, что украинский рынок контента — часть международного. А требование глобального рынка – защищать контент.

К слову, StarLightMedia в партнерстве с Минздравом Украины, Красным Крестом Украины и Институтом когнитивного моделирования создали серию роликов, посвященных правилам поведения во время ослабления карантина.