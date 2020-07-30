Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа. Но уже с 1 числа все области будут разделены на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Это делают для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.
Заседание центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, во время которого поделят Украину на зоны карантина, состоится в пятницу, 31 июля.
Карта с разделением на карантинные зоны в Украине должна появиться уже после заседания комиссии, а вот список разрешений и запретов в каждой из них уже известен.
Зеленая карантинная зона предусматривает:
- пребывание в общественных зданиях и транспорте в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий с расчетом не более одного человека на пять кв. м;
- работу кинотеатров с заполненностью 50% мест;
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Ограничения для желтой карантинной зоны остаются таким же, как и для зеленой. Однако в областях, которые войдут в ее состав, запретят посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
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В оранжевой карантинной зоне запретят:
- деятельность заведений размещения (хостелов, туристических баз), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- принимать новые смены в детские лагеря;
- установят ограничения для массовых мероприятий (один человек на 20 кв. м и не более 100 человек).
- + ограничения желтой зоны.
На территории красной карантинной зоны запретят:
- работу общественного транспорта;
- посещать учебные заведения;
- работу ТРЦ, кафе и ресторанов;
- + ограничения оранжевой зоны.
Адаптивный карантин в Украине
Адаптивный карантин, который Кабмин продлил до 31 августа, предусматривает, что уровень опасности в каждой области будут устанавливать в соответствии со следующими показателями:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
- показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.