СНБО хочет экстрадировать из Беларуси наемников Вагнера

В СНБО считают, что необходимо рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в Беларуси в составе группы боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом заявил Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Он отметил, что это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.

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Также Сергей Кривонос добавил, что это отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны.

Кроме того, он отметил, что уже обратился в МИД Украины по этому вопросу.

Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском

Под Минском (Беларусь) правоохранители задержали 32 боевика ЧВК Вагнера.

Позже стало известно, что некоторые из них воевали на украинском Донбассе на стороне ДНР.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задержание боевиков чрезвычайной ситуацией и возмутился на российских журналистов.

Источник: 5 канал