Кремниевая долина: в каких условиях работают украинцы

Украинцы всегда славились своей изобретательностью и высоким уровнем профессионализма. Не зря сейчас иностранные компании привлекают к работе наших программистов и IT-специалистов.

WhatsApp, Grammarly, Depositphotos и Augmented Pixels — все это компании, которые создавали украинцы, и которыми пользуются далеко за пределами страны.

У многих IT-специалистов есть так называемая американская мечта — строить свой бизнес в Кремниевой долине.

Это регион в штате Калифорния, в котором сосредоточилось много высокотехнических компаний, в частности Apple Inc., Google, eBay, Yahoo!

Мы собрали несколько историй украинцев, которые переехали в Америку и обосновались в Кремниевой долине. Что подвигло на переезд и как им работается в IT-столицы мира, читайте в нашем материале.

Андрей Ясинецкий — Uber и Google

Андрей переехал в Америку девять лет назад с основной целью — попасть в Кремниевую долину и работать в Google.

— Подаваться можно один раз в шесть месяцев. К тому же, нужно, чтобы позиция до сих пор была открыта, — рассказывает Андрей.

Сначала парень хотел устроиться в британский Google Office, ведь там они начинали работать над Google Chrome, а у него уже был опыт работы в Великобритании. Затем Андрей снова пытался отправиться в Штаты.

— Я был инженером в Google и работал над продуктом Google Analytics, который считает посещения на сайтах по количеству трафика.

Андрей говорит, что его первое впечатление о долине было словно сквозь розовые очки.

Когда приезжаешь в долину, сначала кажется, что здесь все ходят с идеями, однако потом понимаешь, что мало кто на самом деле их воплощает.

— Я увидел, что здесь скопление такого количества талантов, которого больше нет нигде. Первый год Google для меня был всем миром, тем более, что Google кампус настолько велик, что там действительно можно потеряться.

Бесплатная еда для работников Кремниевой долины — еще один из тех приятных бонусов, который привлекает работников.

Прежде всего, это делают для того, чтобы люди не отвлекались на всякие глупости. То есть, люди, которые здесь работают, очень увлечены своим делом, поэтому компаниям выгоднее предоставить им такие условия, чтобы они не тратили свою энергию.

Тоже самое касается хобби. Google и другие компании пытаются эти хобби поддерживать, чтобы люди их не забывали и у них вся жизнь не сводилась только к работе.

График работы зависит от компаний, но обязательного сидения в офисе с 9 до 18 нет.

— На самом деле график очень свободный. Есть время, когда команда находится в офисе, чтобы можно было эффективно проводить совещание, а дальше это уже график лично каждого, — рассказывает Андрей.

После работы в Google Андрей перешел работать в компанию Uber, когда стартап только запустили, а в команде было всего 10 человек.

Впоследствии Андрей основал новую компанию с беспилотными авто.

— Я веду команду, поскольку был с самого ее начала, был вторым инженером.

Аренда студии в Сан-Франциско составляет примерно $3 тыс. в месяц, однокомнатный дом обойдется около $5 550.

Цены на жилье:

студия — $800 тыс.- 1,2 млн;

одно- двухкомнатные квартиры — $ 1,2-2 млн;

дом — от $ 1,3 млн.

Существует миф, что приехать в Кремниевую долину можно только, если ты IT-специалист, но это не так.

— Любую идею можно превратить в технологическую идею, а любые продукты являются технологическими продуктами. Если у кого есть идея для бизнеса, но она не связана с технологиями, скорее всего, это плохой бизнес.

Поэтому даже хорошо, если появляется человек, который специализируется еще на чем-то. Он без проблем может найти себе технического партнера и начать строить компанию.

Базовая зарплата здесь состоит из трех компонентов, однако большинство компаний имеет примерно одинаковый уровень, чтобы избежать конкуренции и перехвата кадров.

Средняя зарплата за год:

младший специалист — $130-150 тыс. (еще могут быть бонусы);

специалист среднего уровня — от $220 тыс.

Например, если вы получаете $17 тыс. зарплаты в месяц, надо быть готовым к тому, что в Калифорнии половина пойдет на налоги.

Катя Костюкова — видео-продакшн

Катя переехала в Кремниевую долину в 2014-м году, до этого работала руководителем проекта Холостяк в Москве.

Девушка долго искала себя в Америке и жила в разных городах, пока не уехала учиться в Стэнфордский университет.

— Так я обнаружила весь этот Кремниевый рай в Сан-Франциско с этой культурой и этими потрясающими, очень умными, начитанными IT-специалистами.

Екатерина выяснила, что здесь не так много видео-продакшена, как, например, в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке. То есть, эта ниша еще была свободной.

— Здесь это действительно казалось гораздо более востребованным, соответственно я начала делать видео для местных стартапов местных компаний и это было очень интересно.

Однако, поскольку девушка была из телевизионного креативного мира, ей нужно было понять — как строить компанию для брендов.

Сейчас Екатерина работает как продакшн, у нее есть коллективы, которые она нанимает под конкретные проекты.

— Я в основном снимаю о продуктах компании, то есть мы делаем рекламу конкретного продукта.

По структуре управления и коммуникации с людьми — здесь все по-другому, чем в России или Украине.

Прежде всего, в их компании нет работников на “фултайм” — все контрактники.

Параллельно с продакшеном, Екатерина работает в LinkedIn — корпорации принадлежащей Microsoft.

— Я занимаюсь стратегией и программированием. Моя задача — сделать так, чтобы из миллионов видео-заказов, которые к нам приходят, мы делали только те, которые наиболее влияют на бизнес-процессы.

— Там начался мой корпоративний рост. Мне было очень интересно посмотреть, как у них все налажено.

В такой работе важно уметь правильно договариваться с людьми. К примеру, на получасовой деловой встрече сначала нужно обсудить погоду, семью, друзей и тому подобное и только потом переходить к делу.

Прошло уже 6 лет, как девушка переехала в Штаты, а английский изучает до сих пор.

— Я стараюсь больше и глубже понять его, потому что в любом языке много нюансов, тем более, что страна большая и в каждом штате есть свой говор. В Стэнфорде я брала курс по исправлению акцента.

То есть, даже устроившись в долине, ты всегда должен совершенствоваться, развивать себя и учиться большему.

Анна Лурченко — Google

Анна Лурченко работает в Google health — подразделение, занимающееся проектами здравоохранения.

Девушка закончила КПИ и увлекалась дизайном, которому сама научилась. Еще в Украине начала создавать сайты.

Впоследствии она работала в украинской компании, которая часто сотрудничала с американскими стартапами.

— Я переехала в 2016 году и работала в американском офисе украинской компании и через три года решила, что хочу уже что-то новое сделать.

Впоследствии Анна попала в Google health, который оказался совершенно не таким, как она себе представляла.

— Google health — это применение искусственного интеллекта к задачам медицины и задачам диагностики. Мы применяем искусственный интеллект в медицинских изображениях — он может по фотографии определить, что на них изображено.

Google с точки зрения команд очень ориентирован на работу в офисе. Google был очень против работы из дома и удаленной работы.

— На самом деле, почему я здесь и почему я хотела сюда попасть, это потому, что здесь можно создавать вещи, которые действительно меняют мир, и это очень вдохновляет.

А вот что удивило Анну, так это более медленный интернет, чем в Украине.

Дело в том, что в Калифорнии довольно рано появился интернет, когда технологии были еще не слишком развиты. А в Украину он пришел гораздо позже, но за счет этого мы начали использовать более продвинутые технологии.

Жизнь в Google кампусе свободная, раскованная, настраивает на креатив.

— У нас есть практика 20 процентный проект — ты можешь один день в неделю заниматься чем-то другим, не связанным с твоим проектом. Это может быть помощь другой команде, работа над другим сопутствующим проектом. Так ты можешь попробовать что-то новое для себя.

Если ты живешь с детьми, то растраты значительно возрастают, ведь надо платить за обучение:

частная школа — $1000 в месяц;

детский сад — $1 500 в месяц.

Анна Полищук — Allset

Анна вместе с командой поехала в США пять лет назад, чтобы запустить проект Allset, который уже работает в Украине.

В общем, Анна работала над программой лояльности для заведений общественного питания и сервисами предзаказов в ресторанах.

— Мы создали сервис для тех людей, которые работают в офисах крупных городов и которым нужно выйти на обед, быстро забрать свою еду в заведении рядом и пойти работать дальше. Мы стараемся убрать время ожидания в очереди.

В Кремниевой долине заинтересованы в том, чтобы инвестировать хороший проект. Есть инвестиции, которые разбиваются на раунды, и в каждом стоимость компании становится больше. Инвесторы таким образом заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги и покупать акции компании.

— Для меня, Кремниевая долина — это определенная инфраструктура, это особое место, в котором очень много инвесторов и предпринимателей, которые хотят основать свои идеи. Здесь очень развита взаимоподдержка.

Анна рассказывает, что чтобы иметь главный офис в долине, надо нанимать там людей и конкурировать за специалистов с другими компаниями. Поэтому они снимают офис в Киеве, и дают рабочие места украинским программистам.

— Что мне нравится здесь, чего нет в Украине, это межкультурное сообщество. Здесь есть представители всех культур и высокий уровень толерантности друг к другу.

Все это помогает тебе развиваться в разных направлениях, в частности в культурном.

Кремниевая долина — это место, где тебя окружают лучшие разработки мира и ты быстрее понимаешь, куда тебе двигаться и как реализовать свои идеи.

Недавно российский журналист Юрий Дудь снял фильм Как устроена IT-столица мира, в котором рассказывается о Кремниевой долине.

Катерина Павловская, Анастасия Дячкина