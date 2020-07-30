Шмыгаль пояснил, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Учебный год в Украине начнется вовремя и с 1 сентября.

Но в конкретных регионах он будет иметь особенности из-за эпидемиологической ситуации, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Учителям и преподавателям ежедневно будут мерить температуру и должны ходить в масках до начала урока.

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— Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебные заведения одновременно с взрослыми и посторонними людьми, — заявил государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Детям температуру не будут мерить, но каждый день будут опрашивать об их самочувствии. В случае появления симптомов, их будут отправлять в медпункт.

Правила работы школ

В Украине утвердили временные правила работы школ с 1 сентября. Директора школ должны изменить графики, чтобы было меньше скопления детей.

Учителя будут проходить термометрию и обязательно носить маску. Дети также должны носить маски, но на уроке их снимать.

Персонал должны обеспечить защитными масками из расчета одна штука на три часа.

Проветривать помещение нужно после каждого занятия.