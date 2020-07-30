В Херсоне на коронавирус проверяли некачественными тест-системами

В Херсоне госучреждение заключило договор с одной из коммерческих структур на поставку 35 тыс. единиц тест-систем, которые оказались некачественными.

Нарушение зафиксировали в Херсонском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

Противоправная деятельность нанесла убытки стране более чем на 2 млн грн.

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Также из-за приобретенных некачественных тест-систем могли пострадать и люди. Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного учреждения.

Тех граждан, которых диагностировали некачественными тест-системами, еще раз обследовали.

По факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 191. За это грозит наказан ие в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Также запрещается занимать определенные должности сроком до трех лет.

По статистике, больше всего убивает украинцев не коронавирус, а сердечно-сосудистые заболевания. А еще онкология, аварии, несчастные случаи, СПИД.

С начала года от инфарктов и инсультов умерли более 164 тыс. человек. И на фоне пандемии — ситуация обостряется.