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Факты / Украина / Общество

У заместителя 102 тыс. грн, у Шкарлета — ноль: зарплаты в Минобразования за июнь

Временный и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет не получил заработной платы в июне.

Чиновник был назначен на должность 26 июня уже после того, как в министерстве выплатили зарплату, поэтому оплата за июнь придет Шкарлету вместе с июльской.

В то же время Шкарлет задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и $30 тыс. наличными.

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Заработная плата его заместителей составляла от 42 тыс. до 102 тыс. грн.

  • Секретарь министерства Полянский — 47,2 тыс. грн;
  • Первый заместитель Полюхович — 47 230 грн;
  • Заместитель министра Даниленко — 42 258 грн;
  • Заместитель министра Стадный — 102 040 грн;
  • Заместитель министра Коржевский — 47 230грн;
  • Заместитель министра Ярмистый — 87 006 грн.

Последние трое заместителей уволились с министрества после назначения Сергея Шкарлета на должность временного главы МОН.

Заявление Третьяковой

В одном из интервью народный депутат от фракции Слуга Народу, председатель комитета соцполитики Галина Третьякова назвала недостаточной заработную плату парламентариев, чтобы качественно обеспечивать их работу.

Источник: Украинские новости

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