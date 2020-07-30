1 197 положительных тестов на Covid-19 за сутки — это новый антирекорд. Общее количество больных в Украине по состоянию на 30 июля, по данным мониторинговой системы СНБО, достигло 68 794.

Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 673 украинца, из них 23 — за прошедшие сутки.

Выздоровели за день 760 человек, а в целом — 38 154. Сейчас болеют Covid-19 28 967 украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди новых больных — 72 детей и 67 медиков, а также госпитализировано 248 человек.

По его словам, за сутки лаборатории провели 31 699 тестирований, из которых 15 494 — методом ПЦР и 16 205 — методов ИФА.

Худшая статистика в Киеве, где 199 новых случаев, 131 – во Львовской, 105 – в Ровенской и 104 — в Ивано-Франковской областях.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Ситуация с Covid-19 в регионах:

Винницкая область – 2 698 (+38)

Волынская область – 3 735 (+41)

Днепропетровская область – 1 394 (+30)

Донецкая область — 865 (+4)

Житомирская область – 1 807 (+43)

Закарпатская область – 5 078 (+70)

Запорожская область — 779 (+12)

Ивано-Франковская область – 4 446 (+104)

Кировоградская область — 703 (+5)

г. Киев – 8 131 (+199)

Киевская область – 3 672 (+43)

Львовская область – 9 397 (+131)

Луганская область — 122 (0)

Николаевская область — 578 (15)

Одесская область – 3 150 (+46)

Полтавская область — 431 (+17)

Ровенская область – 5 942 (+105)

Сумская область — 484 (+17)

Тернопольская область – 2 922 (+70)

Харьковская область – 3 626 (+70)

Херсонская область — 224 (0)

Хмельницкая область – 1 109 (+23)

Черновицкая область – 5 812 (+61)

Черкасская область — 919 (+9)

Черниговская область — 789 (+44).

С начала эпидемии поступило 120 972 сообщения о подозрении на коронавирус.

Индекс самоизоляции в городах Украины:

Киев — 22,73%;

Львов — 20,06%;

Ивано-Франковск — 19,33%;

Винница — 17,64%;

Ужгород — 16,14%.

Коронавирус 29 июля

По состоянию на 29 июля 67 597 человек заболели коронавирусом в Украине. За сутки тестирование подтвердило Covid-19 еще у 1 022 украинцев.

Умер от осложнений за день 21 пациент, а всего 1 650 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 37 394 человека, из которых 650 — за последние сутки.