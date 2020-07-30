1 197 положительных тестов на Covid-19 за сутки — это новый антирекорд. Общее количество больных в Украине по состоянию на 30 июля, по данным мониторинговой системы СНБО, достигло 68 794.
Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 673 украинца, из них 23 — за прошедшие сутки.
Выздоровели за день 760 человек, а в целом — 38 154. Сейчас болеют Covid-19 28 967 украинцев.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди новых больных — 72 детей и 67 медиков, а также госпитализировано 248 человек.
По его словам, за сутки лаборатории провели 31 699 тестирований, из которых 15 494 — методом ПЦР и 16 205 — методов ИФА.
Худшая статистика в Киеве, где 199 новых случаев, 131 – во Львовской, 105 – в Ровенской и 104 — в Ивано-Франковской областях.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Ситуация с Covid-19 в регионах:
- Винницкая область – 2 698 (+38)
- Волынская область – 3 735 (+41)
- Днепропетровская область – 1 394 (+30)
- Донецкая область — 865 (+4)
- Житомирская область – 1 807 (+43)
- Закарпатская область – 5 078 (+70)
- Запорожская область — 779 (+12)
- Ивано-Франковская область – 4 446 (+104)
- Кировоградская область — 703 (+5)
- г. Киев – 8 131 (+199)
- Киевская область – 3 672 (+43)
- Львовская область – 9 397 (+131)
- Луганская область — 122 (0)
- Николаевская область — 578 (15)
- Одесская область – 3 150 (+46)
- Полтавская область — 431 (+17)
- Ровенская область – 5 942 (+105)
- Сумская область — 484 (+17)
- Тернопольская область – 2 922 (+70)
- Харьковская область – 3 626 (+70)
- Херсонская область — 224 (0)
- Хмельницкая область – 1 109 (+23)
- Черновицкая область – 5 812 (+61)
- Черкасская область — 919 (+9)
- Черниговская область — 789 (+44).
С начала эпидемии поступило 120 972 сообщения о подозрении на коронавирус.
Индекс самоизоляции в городах Украины:
- Киев — 22,73%;
- Львов — 20,06%;
- Ивано-Франковск — 19,33%;
- Винница — 17,64%;
- Ужгород — 16,14%.
Коронавирус 29 июля
По состоянию на 29 июля 67 597 человек заболели коронавирусом в Украине. За сутки тестирование подтвердило Covid-19 еще у 1 022 украинцев.
Умер от осложнений за день 21 пациент, а всего 1 650 человек.
Выздоровели с начала эпидемии 37 394 человека, из которых 650 — за последние сутки.