Кабинет министров опубликовал новые правила адаптивного карантина, чтобы люди начали готовиться к тому, как уже с завтрашнего дня нужно будет вести себя в общественных местах.

Что известно о карантине в Украине по состоянию на 31 июля — в материале Фактов ICTV.

С 1 августа территорию Украины поделят по показателям распространения коронавируса на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

Среди обязательных требований — ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м, заполненность кинотеатров — не более, чем на 50%, перевозки пассажиров только на сидячих местах.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о дополнительной государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров Артек и Молодая гвардия на период карантина.

Документ предусматривает, что государство выкупает 90% путевок Артека и Молодой гвардии, остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц. Также государство покрывает ряд других расходов.

Закроют из-за Covid-19

Общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета Киевский политехнический институт имени Сикорского, где заболели 133 курсанта, закрыли на карантин.

Во Львове на две недели закрывают на карантин детсады №12 и №42 из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус у сотрудников учреждений.

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Статистика коронавируса в Украине

По состоянию на 31 июля в Украине уже почти 70 тыс. больных коронавирусом. За прошедшие сутки было зафиксировано 1 090 новых случаев инфицирования.

Наибольшее количество случаев Covid-19 зарегистрировали во Львовской области — 147, Ивано-Франковской — 111, а также в городе Киеве — 110.

Количество лиц, излечившихся от коронавируса, превысило количество заболевших в четырех областях Украины за сутки.