Национальный банк Украины установил на пятницу, 31 июля, курс доллара на уровне 27,69 грн/$1.
Иностранная валюта подорожала по сравнению с предыдущим днем на 1 копейку.
Курс евро составляет 32,54 грн/€1, что говорит об укреплении иностранной валюты на 8 копеек.
Российский рубль подешевел, его курс составляет 0,375 грн/1 рубль.
Курс валют в Украине от НБУ на 31.07:
- $1 — 27,69 грн;
- €1 — 32,54 грн;
- 1 польский злотый — 7,38 грн;
- 1 российский рубль — 0,375 грн.
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Каким будет курс гривны в августе
В августе не стоит ожидать резкого укрепления или девальвации украинской валюты.
Курс доллара в августе и до 1 сентября будет на уровне 28 грн/1$ — 28,5 грн/1$, рассказал Фактам ICTV член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.