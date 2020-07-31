Национальный банк Украины установил на пятницу, 31 июля, курс доллара на уровне 27,69 грн/$1.

Иностранная валюта подорожала по сравнению с предыдущим днем на 1 копейку.

Курс евро составляет 32,54 грн/€1, что говорит об укреплении иностранной валюты на 8 копеек.

Российский рубль подешевел, его курс составляет 0,375 грн/1 рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 31.07:

$1 — 27,69 грн;

€1 — 32,54 грн;

1 польский злотый — 7,38 грн;

1 российский рубль — 0,375 грн.

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Каким будет курс гривны в августе

В августе не стоит ожидать резкого укрепления или девальвации украинской валюты.

Курс доллара в августе и до 1 сентября будет на уровне 28 грн/1$ — 28,5 грн/1$, рассказал Фактам ICTV член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.