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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро прибавили в цене: курс валют на 31 июля

Национальный банк Украины установил на пятницу, 31 июля, курс доллара на уровне 27,69 грн/$1.

Иностранная валюта подорожала по сравнению с предыдущим днем на 1 копейку.

Курс евро составляет 32,54 грн/€1, что говорит об укреплении иностранной валюты на 8 копеек.

Российский рубль подешевел, его курс составляет 0,375 грн/1 рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 31.07:

  • $1 — 27,69 грн;
  • €1 — 32,54 грн;
  • 1 польский злотый — 7,38 грн;
  • 1 российский рубль — 0,375 грн.

ЧитайтеКризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Каким будет курс гривны в августе

В августе не стоит ожидать резкого укрепления или девальвации украинской валюты.

Курс доллара в августе и до 1 сентября будет на уровне 28 грн/1$ — 28,5 грн/1$, рассказал Фактам ICTV член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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