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Факты / Украина

Дожди и грозы: в Бердянске резко ухудшится погода

В субботу, 1 августа, в Бердянске синоптики прогнозируют северно-восточный ветер 6-11 м/c.

Также ожидается кратковременный дождь, гроза, град и шквалы 19-24 м/с.

Ночью синоптики ожидают температуру от 16 до 18 градусов, днем от 26 до 28 градусов.

В Украине на Западе синоптики ожидают дожди, температура днем будет достигать 22-24 градуса.

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На Севере страны ожидается от 21 до 23 градусов с кратковременными дождями.

Но Востоке Украины 1 августа температура днем будет достигать 23-25 градусов, ночью жара спадет до 14 градусов.

На Юге страны днем температура будет достигать 28 градусов, ночью ожидается до 18 градусов тепла.

Погода в Украине в начале августа

Ощутимое снижение температура воздуха стоит ожидать на всей территории Украины в начале августа, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко.

Погода в августе изменится под влиянием атмосферного фронта Dana.

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