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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 31 июля в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 1 090 человек. Всего в стране уже 69 884 случая заражения.

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Прямая трансляция
10:47 - 31 июля

За последние сутки наибольшее количество случаев Covid-19 зарегистрировали во Львовской области — 147, Ивано-Франковской — 111, а также в городе Киеве — 110.

Кроме того, в Украине за сутки госпитализировали рекордное количество больных — 261 человека.

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09:09 - 31 июля
В Киеве количество больных Covid-19 держится на высоком уровне

В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 110 человек. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 31 июля составляет 8 241.

С начала пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 132 больных, за прошедшие сутки не зафиксировали ни одного летального случая. Смог побороть заболевание и выздороветь в целом 2 941 пациент, за сутки — 64.

Количество активных больных составляет 5 168.

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09:07 - 31 июля
Количество больных Covid-19 в Украине почти достигло 70 тыс.

По состоянию на утро 31 июля в Украине зафиксировали 69 884 случая Covid-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 1 090 человек.

За все время выздоровели 38 752 пациента, за сутки — 598. Умерли от начала пандемии 1 693 больных, из них 20 за сутки.

Ситуация с Covid-19 в регионах:

  • Винницкая область — 2 736 (+38)
  • Волынская область — 3 783 (+48)
  • Днепропетровская область — 1 402 (8)
  • Донецкая область — 881 (+16)
  • Житомирская область — 1 850 (+43)
  • Закарпатская область — 5 146 (+68)
  • Запорожская область — 790 (11)
  • Ивано-Франковская область — 4 557 (+111)
  • Кировоградская область — 703 (+1)
  • г. Киев — 8 241 (+110)
  • Киевская область — 3 716 (+44)
  • Львовская область — 9 526 (+147)
  • Луганская область — 126 (+4)
  • Николаевская область — 590 (+12)
  • Одесская область — 3 214 (+64)
  • Полтавская область — 440 (+9)
  • Ровенская область — 6 024 (+82)
  • Сумская область — 485 (+1)
  • Тернопольская область — 2 976 (+54)
  • Харьковская область — 3 711 (85)
  • Херсонская область — 227 (+3)
  • Хмельницкая область — 1 138 (+29)
  • Черновицкая область — 5 875 (+63)
  • Черкасская область — 924 (+5)
  • Черниговская область — 823 (+34)

 

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08:49 - 31 июля

По состоянию на утро 31 июля во Львовской области зафиксировали 9 526 случаев инфицирования коронавирусом, за минувшие сутки заболели 147 человек.

С начала пандемии умерли 260 больных. Выздоровели от коронавируса 2 314 пациентов.

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23:48 - 30 июля

Украина должна получить дозы вакцины от коронавируса для 20% населения страны после ее изобретения.

Об этом говорится в программе Всемирной организации здравоохранения по глобальному доступу к вакцине, в которой принимает участие наша страна, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Украина получит вакцину траншами по доступной цене или бесплатно, добавил Ляшко.

Благодаря программе Украина сможет уменьшить нагрузку на бюджет и провести иммунизацию других групп высокого риска, подчеркнул главный санитарный врач.

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22:53 - 30 июля

Университеты в Украине могут самостоятельно определять, как будет начат новый учебный сезон в условиях распространения коронавируса — дистанционно или в обычном режиме.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и отметил, что формы организации образовательного процесса должны утверждаться с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

В то же время Кабинет министров имеет рекомендации для ученых советов высших учебных заведений относительно дат начала учебного года.

  • Для студентов первого курса, которые начинают приобретать степень бакалавра, советуют начать обучение в период с 1 по 15 сентября 2020 года;
  • Для студентов старших курсов, начиная со второго, с 1 сентября 2020 года;
  • Для студентов первого года обучения в магистратуре в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

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21:51 - 30 июля

С 1 августа лицам, следующим на материковую Украину с временно оккупированных территорий, не надо проходить двухнедельную самоизоляцию.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

— Граждане, выезжающие из оккупированных территорий, не подпадают под самоизоляцию, поэтому они не обязаны устанавливать программу Действуй дома. Но если будут риски, то правительство вернет норму об обязательной самоизоляции, – сообщил Демченко.

Он ссылается на постановление Кабмина Украины №641, 20 пункт которого не предусматривает обязательную самоизоляцию для лиц, следующих на материковую Украину из аннексированного Россией Крыма и оккупированного Донбасса.

Источник: Крым.Реалии 

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19:55 - 30 июля

В постановлении правительства от 22 июля прописаны четкие нормы по организации работы учебных заведений с 1 сентября.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время всеукраинского селекторного совещания с руководителями областей.

— Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса, — заявил Ляшко.

Главный санврач добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

— Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей об их состоянии здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника, — добавил Ляшко.

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18:43 - 30 июля

В Украине новый учебный год начнется вовремя с 1 сентября с учетом особенностей эпидемиологической ситуации в различных областях в условиях адаптивного карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время всеукраинского селекторного совещания с руководителями областей.

— Учебный год на всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единицы, — подчеркнул Шмыгаль.

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13:37 - 30 июля

По состоянию на 30 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 12 регионов Украины и город Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

К ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

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