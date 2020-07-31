Статистика коронавируса в Украине приблизилась к отметке 70 тыс. больных — по состоянию на утро 31 июля зафиксировано 69 884 случаев Covid-19.
За прошедшие сутки 30 июля диагноз подтвердился еще у 1090 человек.
За все время пандемии выздоровели 38 752 пациента, за сутки — 598.
Всего летальных исходов — 1693, за прошедшие сутки — 20 смертей.
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Ситуация с Covid-19 в регионах:
- Винницкая область — 2 736 (+38)
- Волынская область — 3 783 (+48)
- Днепропетровская область — 1 402 (8)
- Донецкая область — 881 (+16)
- Житомирская область — 1 850 (+43)
- Закарпатская область — 5 146 (+68)
- Запорожская область — 790 (11)
- Ивано-Франковская область — 4 557 (+111)
- Кировоградская область — 703 (+1)
- г. Киев — 8 241 (+110)
- Киевская область — 3 716 (+44)
- Львовская область — 9 526 (+147)
- Луганская область — 126 (+4)
- Николаевская область — 590 (+12)
- Одесская область — 3 214 (+64)
- Полтавская область — 440 (+9)
- Ровенская область — 6 024 (+82)
- Сумская область — 485 (+1)
- Тернопольская область — 2 976 (+54)
- Харьковская область — 3 711 (85)
- Херсонская область — 227 (+3)
- Хмельницкая область — 1 138 (+29)
- Черновицкая область — 5 875 (+63)
- Черкасская область — 924 (+5)
- Черниговская область — 823 (+34)