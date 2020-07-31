Статистика коронавируса в Украине приблизилась к отметке 70 тыс. больных — по состоянию на утро 31 июля зафиксировано 69 884 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки 30 июля диагноз подтвердился еще у 1090 человек.

За все время пандемии выздоровели 38 752 пациента, за сутки — 598.

Всего летальных исходов — 1693, за прошедшие сутки — 20 смертей.

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Ситуация с Covid-19 в регионах: