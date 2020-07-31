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Факты / Украина / Общество

Количество больных Covid-19 в Украине почти достигло 70 тыс., за сутки — еще 1090

Статистика коронавируса в Украине приблизилась к отметке 70 тыс. больных — по состоянию на утро 31 июля зафиксировано 69 884 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки 30 июля диагноз подтвердился еще у 1090 человек.

За все время пандемии выздоровели 38 752 пациента, за сутки — 598.

Всего летальных исходов — 1693, за прошедшие сутки — 20 смертей.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Ситуация с Covid-19 в регионах:

  • Винницкая область — 2 736 (+38)
  • Волынская область — 3 783 (+48)
  • Днепропетровская область — 1 402 (8)
  • Донецкая область — 881 (+16)
  • Житомирская область — 1 850 (+43)
  • Закарпатская область — 5 146 (+68)
  • Запорожская область — 790 (11)
  • Ивано-Франковская область — 4 557 (+111)
  • Кировоградская область — 703 (+1)
  • г. Киев — 8 241 (+110)
  • Киевская область — 3 716 (+44)
  • Львовская область — 9 526 (+147)
  • Луганская область — 126 (+4)
  • Николаевская область — 590 (+12)
  • Одесская область — 3 214 (+64)
  • Полтавская область — 440 (+9)
  • Ровенская область — 6 024 (+82)
  • Сумская область — 485 (+1)
  • Тернопольская область — 2 976 (+54)
  • Харьковская область — 3 711 (85)
  • Херсонская область — 227 (+3)
  • Хмельницкая область — 1 138 (+29)
  • Черновицкая область — 5 875 (+63)
  • Черкасская область — 924 (+5)
  • Черниговская область — 823 (+34)

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