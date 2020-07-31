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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на утро 31 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 8 241 человека. За сутки заболели еще 110 киевлян.

Заболели:

  • 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет;
  • 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;
  • три девочки — от 5 до 12 лет и четверо мальчиков от 16 дней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 652;
  • Дарницкий — 1 333;
  • Деснянский — 1 020;
  • Днепровский — 949;
  • Оболонский — 701;
  • Печерский — 798;
  • Подольский — 521;
  • Святошинский — 674;
  • Соломенский — 887;
  • Шевченковский — 706.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 31 июля

По статистике коронавируса в Украине 31 июля, зафиксировали 1 090 новых случаев коронавируса. За все время эпидемии Covid-19 обнаружили у 69 884 человек.

От вируса умерли 1 693 человека, выздоровели 38 752 украинца.

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