По состоянию на утро 31 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 8 241 человека. За сутки заболели еще 110 киевлян.

Заболели:

48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет;

55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;

три девочки — от 5 до 12 лет и четверо мальчиков от 16 дней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 652;

Дарницкий — 1 333;

Деснянский — 1 020;

Днепровский — 949;

Оболонский — 701;

Печерский — 798;

Подольский — 521;

Святошинский — 674;

Соломенский — 887;

Шевченковский — 706.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 31 июля

По статистике коронавируса в Украине 31 июля, зафиксировали 1 090 новых случаев коронавируса. За все время эпидемии Covid-19 обнаружили у 69 884 человек.

От вируса умерли 1 693 человека, выздоровели 38 752 украинца.