По состоянию на утро 31 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 8 241 человека. За сутки заболели еще 110 киевлян.
Заболели:
- 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет;
- 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;
- три девочки — от 5 до 12 лет и четверо мальчиков от 16 дней до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 652;
- Дарницкий — 1 333;
- Деснянский — 1 020;
- Днепровский — 949;
- Оболонский — 701;
- Печерский — 798;
- Подольский — 521;
- Святошинский — 674;
- Соломенский — 887;
- Шевченковский — 706.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 31 июля
По статистике коронавируса в Украине 31 июля, зафиксировали 1 090 новых случаев коронавируса. За все время эпидемии Covid-19 обнаружили у 69 884 человек.
От вируса умерли 1 693 человека, выздоровели 38 752 украинца.