Врачи собирают подписи для открытого письма в защиту Максима Степанова

Медики и эксперты выступили в защиту действующего министра здравоохранения Максима Степанова и требуют предоставить ему возможность закончить реформирование медицинской системы, которое только сейчас набирает обороты.

Постановление, инициированное определенными депутатами, об увольнении Степанова с должности вызвало большую критику и активное обсуждение в соцсетях. Так, заместитель директора украинского Института политики, политический эксперт Владислав Дзивидзинский оценивает возможное отстранение Степанова как неуместную политическую интригу.

— Заявления и обращения о позорных вещах в медицине от самых авторитетных представителей медицинского сообщества к высшим руководителям государства — относительно редкое явление. Это скорее свидетельствует о наличии проблем, которые беспокоят профессиональную медицинскую общественность, которая стала заложником политической конъюнктуры и влияния отдельных лиц на главу Минздрава Максима Степанова, — комментирует Владислав Дзивидзинский.

Председатель правления ОО Платформа здоровья Тимофей Бадиков в своем блоге отметил, что считает целесообразным дальнейшее пребывание руководителя Минздрава на должности. По его словам, согласие Степанова взять на себя ответственность возглавить министерство в столь критический для здравоохранения период — шаг, который заслуживает уважения.

— Вижу в этой ситуации больше политической составляющей, чем хоть каких-то преимуществ для медицинской системы Украины. Отечественная медицина с головой погружена в борьбу с пандемией Covid-19 и одновременно “разгребает” вызовы реформирования медицинской системы. Не стоит ждать, что через несколько месяцев любой человек на посту министра сможет исправить все ошибки, бороться с вызовами и делать четко скоординированные движения вперед. Страна не может быть экспериментальным стартапом — стоимость ошибок слишком велика, — пишет Тимофей Бадиков.

По мнению политического эксперта Владимира Воли, оппоненты Степанова таким образом пытаются заработать политические очки, апеллируя к мнению тех, кто не доволен карантином. Считаю критику деятельности Степанова неконструктивной, тем более она совсем не связана с профессиональными управленческими оценками, комментирует Воля.

На своей странице в соцсети политолог и журналист Кирилл Сазанов отметил, что министр имеет прямую связь не только с учреждениями здравоохранения, но и с ведущими хирургами и специалистами различных отраслей.

— Говорят, что только при Степанове нормально заработала коммуникация между министерством и медиками. И что сейчас министерство их слушает и, что не менее важно, слышит. Личное впечатление — министр действительно сведущ в этой области. Так что обратная связь с врачами работает, а это совершенно правильно, — отметил эксперт.

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Своим мнением также поделился врач-психиатр Семен Глузман. Максим Степанов — не мечтатель, а активный и умный менеджер. Он пришел в министерство без своей команды и формирует ее в ходе работы.

Это человек, который намерен с развалин создать эффективную систему здравоохранения. И не английскую, французскую, голландскую, а украинскую. Да, это возможно, даже с ограниченными финансами, подчеркнул Глузман.

Врач Сергей Дубров утверждает, что смена министра гарантированно приведет к параличу работы министерства на несколько месяцев, а первыми пострадают наши врачи и пациенты.

— За четыре месяца министру многое удалось. Несмотря на пандемию, в Украине наконец начали трупную трансплантацию органов, увеличили выплаты по пакетам финансирования от НЗСУ на лечение инсульта и инфаркта, разработали и представили ​​концепцию реформы экстренной медицинской помощи, — отмечает Сергей Дубров.

К слову, министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что водители бригад скорой помощи должны получать зарплату в размере 10-12 тыс. грн.