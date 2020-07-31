На выборах президента США впервые будут бюллетени на украинском

На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке. Такую возможность получили избиратели города Чикаго в штате Иллинойс.

На украинском будут бюллетени на президентских и на местных выборах.

Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать.

— Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках — вход, выход, куда идти, — говорит защитница украинского языка из Чикаго Мила Луговая.

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Кроме украинского, избирательный процесс также сделают доступным на 12 разных языках.

Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят на соответствие.

Округ Кук в штате Иллинойс — первый в США, который добавил украинский язык к избирательному процессу. В Чикаго проживает 46 тыс. украинцев.

Трампа обвинили в разжигании расизма

Кандидат в президенты Джо Байден обвинил Дональда Трампа в разжигании расизма и неспособности защитить людей от коронавируса.

По национальным опросам, Байден опережает Трампа в предстоящем голосовании.

Победителя на выборах определять не большинством голосов, а их распределением в коллегии выборщиков. Поэтому количество голосов за кандидатов зависит от результатов голосования в конкретных штатах.