Если начать процесс подготовки к переписи населения в Украине, то ее можно провести в начале 2022 года.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

— Чтобы запустить правильный процесс переписи населения, нужно как минимум за полтора года, по методике ООН, сделать несколько правильных решений. Если начать процесс в июле-августе 2020 года, то можно говорить о переписи населения в начале 2022 года.

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Министр отметил, что сейчас, в условиях карантина, говорить о проведении переписи нет смысла. Также он отметил, что есть разные методики анализа численности населения.

Однако классическими остаются оценка количества звонков, мобильных операторов, данные Пенсионного фонда, данные регистрации.

Олег Немчинов уже сообщал, что Всеукраинская перепись населения в 2021 году может не состояться. Все потому, что это дорого стоит и у государства просто может не хватить денег.

Кроме того, подготовку к ее проведению нужно было начинать еще в марте этого года.