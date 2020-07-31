На базе предприятия создадут современное овощехранилище.

После прихода нового руководства на АПК в Великой Дымерке под Киевом планируют провести масштабные работы по восстановлению и расширению предприятия.

Новым владельцем комплекса стала компания Мани Флоу. Собственники уже произвели замену менеджмента и привлекли инвестиции, благодаря которым в ближайшем будущем предприятие технически преобразится, и предоставит новые рабочие места.

Среди первостепенных задач – приобретение современного программного обеспечения. Оно позволит в автоматическом режиме оценивать состояние продукции, которая хранится в складских помещениях. Благодаря этому технологи будут оперативно получать информацию об изменениях и своевременно принимать решение о смене температурного и других технических параметров. Вторым этапом станет создание эффективной системы вентиляции, которая создаст лучшие условия для хранения овощей.

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Один из инвесторов предприятия, Василий Веселый, рассказал о перспективах Веги тренд:

Первый огромный плюс – место расположения комплекса. Это всего 35 км от Киева. Неподалеку проходят важные транспортные направления – автодороги Е95, Е101, М01, Е381. Это делает актив очень привлекательным с точки зрения логистики. Второй плюс – масштабность комплекса. Много лет все эти вещи не использовались в полной мере. У комплекса не было никакой бизнес-модели. Актив разбазаривался. Мы собираемся изменить ситуацию в корне и построить на имеющихся квадратных метрах эффективный бизнес. В первую очередь сейчас мы занимаемся модернизацией имеющихся технологий. Повышаем конкурентоспособность. Следующим шагом станет расширение производства и создание новых рабочих мест.

На сегодняшний день предприятие представляет собой крупный агропромышленный комплекс общей площадью 16 723 кв. м. В состав комплекса входит экспедиционно-логистический центр, весовой комплекс, автономная электрическая подстанция, открытый водоем, насосная станция, поля фильтрации и собственный магазин. Одновременно на базе может храниться более 20 000 т продукции.

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