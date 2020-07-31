Пандемия коронавируса: сколько может быть больных и почему нет точных данных

Украина понемногу наращивает количество суточных тестов на коронавирус, что частично приводит к не очень приятным антирекордам, однако показывает более реальное положение дел.

И весь мир сейчас не знает о настоящем количестве больных коронавирусом. И не только из-за безсимптомности заболевания.

Даже тесты, которые сейчас используются во всех странах мира не позволяют получить полную картину заболеваемости.

Факты ICTV рассказывают, насколько больше больных коронавирусом и как часто не срабатывают тесты.

Почему мы не видим полной картины

Сейчас ученые сходятся во мнении, что мы не видим полной картины распространения коронавируса. Особенно в странах, где наблюдается значительная вспышка заболевания — США, Италии, Китае.

В этих странах реальное количество больных Covid-19 может быть в десять раз больше тех данных, которые сейчас обнародованы.

И это связано не только с тем, что многие случаи пропускают из-за отсутствия симптомов, но и потому, что тесты на коронавирус могут показывать неправильный отрицательный результат.

Частично причиной этого является неправильное проведение, но иногда он показывает отрицательный результат у больного человека из-за того, что в организме нет достаточного количества частиц коронавируса для того, чтобы тест показал наличие.

— Уже в первые недели поступления больных мы увидели, что у части пациентов с типичной клинической картиной и эпидемиологическим данным ПЦР-тест показывал отрицательный результат. Публикации, которые появлялись позже, показывали, что при высокой специфичности ПЦР, ее чувствительность составляет, по разным данным, от 63% до 78%. Это означает, что примерно у 30% больных ПЦР-тест может быть отрицательным, — рассказывает завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

В комментарии Фактам ICTV глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что сейчас украинские врачи также констатируют факт значительной погрешности ПЦР-тестов.

— Наши коллеги также отметили, что примерно 30% пациентов, протестированных методом ПЦР, имели ложно-отрицательный результат заболевания Covid-19. В то же время были клинические признаки коронавирусной болезни. Впоследствии наличие заболевания подтверждали проведением ИФА тестов, — говорит Кравченко.

Однако невозможность находить всех бессимптомных больных также значительно влияет на полную картину заболевания. То есть мы ее просто не видим.

Те данные о больных, которые сейчас есть в мире — лишь верхушка айсберга. Биостатик в Центре исследований рака Фреда Хатчинсона и Университета Вашингтона Элизабет Халлоран заявила, что на самом деле никто не знает точного количества больных.

— Мы не знаем, сколько существует бессимптомных инфекций. По нашему мнению, эти люди являются источником многих передач коронавируса среди населения, — говорит Халлоран.

Конечно же подобная ситуация не должна оставаться без внимания органов здравоохранения любой страны.

Нормальная ситуация

В ситуации, когда тесты не дают значительной гарантии определения, болеет ли тот или иной пациент коронавирусом, возникает несколько значительных угроз. Касаются они как отрицательных результатов на коронавирус, так и положительных.

Конечно, в ситуации, когда тесты не столь чувствительны к болезни, как многим хотелось бы, возникает большой риск распространения из-за негативных тестов. Хотя медики и проводят несколько тестов, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть первые результаты, даже этого не всегда достаточно.

Это означает, что больные Covid-19 могут не получить надлежащее лечение, распространять болезнь среди других людей, в частности своих родных и знакомых. Кроме того, их вряд ли будут рассматривать как носителей инфекции во время отслеживания контактов.

А при неправильных положительных случаях человек может подумать, что уже переболел коронавирусом и у него хоть какое-то время будет иммунитет к заболеванию. Из-за чего он может пренебрегать правилами безопасности, тем самым подвергая опасности себя и окружающих.

В комментарии Фактам ICTV инфекционист Юрий Жигарев заявил, что в целом нет ни одного теста, который бы давал 100% гарантию результата. Когда врачи видят, что, например, партия тестов начинает давать положительный результат, то их переделывают.

— Я за годы своей практики не видел ни одного лабораторного теста, который бы давал 100% гарантии результата, даже если речь идет о банальном анализе крови… Абсолютно нормально, что есть погрешность в несколько процентов. Действительно, есть единичные случаи, когда тесты часто показывают неправильный результат… Мне в лабораторном секторе больниц говорили о том, что иногда бывает такая партия тестов, что потом приходится все переделывать. Но даже такие случаи не происходят на постоянной основе, — рассказывает Жигарев.

Хорошо, что на подобные вещи обращают внимание и берут повторные анализы. Однако иногда сами врачи делают ошибки, из-за чего результат теста оказывается неправильным.

И окончательное определение диагноза всегда остается за врачом. То есть, даже если тест дважды показал отрицательный результат, но есть много симптомов коронавируса, то могут назначить соответствующее лечение.

— Медицинская наука говорит о том, что лабораторные анализы не являются основанием для постановки окончательного диагноза. Все равно диагноз ставит врач на основании эпидемиологического анамнеза, анамнеза болезни, клинических проявлений и за счет лабораторно-диагностических средств, — говорит Кравченко.

Подобное было всегда и коронавирус ничего не изменил. А полную картину мы не видим еще с начала пандемии.

По словам Жигарева, еще в начале говорили о том, что тесты не охватывают всех потенциально больных. Люди могут несколько дней кашлять и не обращаться к врачам. В целом же больных может быть в десять раз больше не только в США и Италии, но и в других странах. В частности, в Украине может быть более 680 тыс. больных коронавирусом.

— Еще в начале говорили о том, что большинство случаев или бессимптомные, или малосимптомные заболевания. Об этом еще в Китае начали говорить и сейчас это подтверждается. У человека нет симптомов, а его же периодически не исследуют. Поэтому чтобы увидеть реальную картину нужно взять все население Украины и протестировать, — говорит инфекционист.

Но сейчас это кажется настоящей фантастикой, поэтому нужны другие методы предотвращения заболевания, которые уже давно существуют.

Менять ли что-то

В такой ситуации даже увеличение количества тестов на человека не гарантирует выявления всех потенциально больных. Конечно, государства могут усиливать карантин, чтобы предотвратить стремительное распространение заболевания.

Однако во времена финансового кризиса, который уже принес немало убытков даже тем государствам, которые отказывались от жестких ограничительных мер, введение жесткого карантина — рискованный шаг.

В то же время, не делать ничего также является большим риском. И здесь большая ответственность ложится на плечи граждан каждой страны.

Не только в Украине, сейчас почти не встретить людей на улицах, которые носят маски. Но именно это сейчас и нужно, чтобы предотвратить массовое распространение заболевания.

Да, общий процент смертности от коронавируса относительно невелик. Но, пожалуй, никто не хочет подвергать своих родных и близких опасности, даже если шанс этого около 2,5% для Украины (согласно статистике смертности от Covid-19 на портале Our World in Data).

Однако в мире есть такие “чудесные” примеры, как Италия, где количество летальных случаев от коронавируса составляет около 14% от зафиксированных заболеваний.

В настоящее время для предотвращения распространения Covid-19, особенно когда нам неизвестно точное количество больных, важно соблюдать социальную дистанцию хотя бы в один метр. Это важно, поскольку на таком расстоянии большинство зараженных частиц просто не будут долетать до других людей.

Кроме того, стоит всегда прикрываться при чиханье и кашлянье, чтобы капли не разлетались на большое расстояние.

Это не значит, что не нужно носить маску. Особенно, если на улице для вас соблюдение социальной дистанции не стало нормой. Она помогает защитить других от вас.

Если у вас болезнь протекает бессимптомно, это не значит, что у человека рядом с вами коронавирус не проявится в тяжелой форме. В настоящее время, когда возобновляют свою деятельность рестораны, тренажерные залы, различные развлекательные заведения, важно не забывать надевать маски в помещениях, когда это возможно.

Также стоит проверять все заведения на то, часто ли они дезинфицируют поверхности, которых больше всего касаются, носит ли их персонал маски, как в целом придерживаются рекомендаций во время пандемии.

Те правила безопасности, которые нам рекомендуют соблюдать в течение большей части 2020 года сейчас могут стать намного важнее.

Пройдет еще много времени, прежде чем мы увидим реальное количество больных и больше узнаем о том, как ведет себя Covid-19.

Но сейчас, несмотря на все усилия властей, только граждане могут предотвратить значительное распространение инфекции.

Владислав Бомбела