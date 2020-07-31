PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Політика

Слова Козака перекрутили: Кремль не выходит из переговоров по Донбассу

Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе на уровне помощников глав государств нормандского формата продолжатся.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров на этом уровне.

Песков уточнил, что не видел опубликованного в СМИ письма Козака, но уверен, что его слова о сворачивании переговоров перекрутили.

Работу продолжают выполнять все задействованные дипломаты — “и помощники, и МИД, и сами главы государств, и Контактная группа”, добавил Песков.

Читайте: Ермак о письме Козака: Москва потеряла инициативу, но переговоры продолжаются

Письмо Козака

Ранее украинское интернет-издание опубликовало письмо Козака к советникам лидеров государств нормандского формата, в котором заместитель главы Администрации президента России назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессодержательными и ничего не рашеющими.

В письме Козак заявляет, что прекращает участие в “этом бесконечном спектакле”.

Фото: Кремль

Источник: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка