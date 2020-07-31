Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе на уровне помощников глав государств нормандского формата продолжатся.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров на этом уровне.

Песков уточнил, что не видел опубликованного в СМИ письма Козака, но уверен, что его слова о сворачивании переговоров перекрутили.

Работу продолжают выполнять все задействованные дипломаты — “и помощники, и МИД, и сами главы государств, и Контактная группа”, добавил Песков.

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Письмо Козака

Ранее украинское интернет-издание опубликовало письмо Козака к советникам лидеров государств нормандского формата, в котором заместитель главы Администрации президента России назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессодержательными и ничего не рашеющими.

В письме Козак заявляет, что прекращает участие в “этом бесконечном спектакле”.

Фото: Кремль