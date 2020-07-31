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Факты / Украина

В Киеве количество больных Covid-19 держится на высоком уровне, за сутки 110 случаев

В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 110 человек. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 31 июля составляет 8 241.

С начала пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 132 больных, за прошедшие сутки не зафиксировали ни одного летального случая. Смог побороть заболевание и выздороветь в целом 2 941 пациент, за сутки — 64.

Количество активных больных составляет 5 168.

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В целом в столице несколько дней подряд наблюдается рост новых случаев Covid-19. В частности, статистика коронавируса в Киеве 30 июля показала рекордный результат по количеству больных.

За сутки коронавирусом заболели 199 человек. Однако положительным является то, что 30 июля не зафиксировали ни одной смерти из-за коронавирусной инфекцией.

Из-за такой ситуации Киев оказался на грани оранжевой карантинной зоны, поэтому в городе могут усилить некоторые карантинные ограничения.

Источник: СНБО

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