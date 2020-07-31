Во Львове закрівают на карантин два детских сада. Причиной стал положительный ПЦР-тест на коронавирус у сотрудников учреждений.
С 29 июля был закрыт детский сад № 12 на улице Довбуша.
— У воспитателя подтвердился положительный ПЦР-анализ. Также поднялась температура у помощника воспитателя, — говорится в сообщении.
Детский сад не будет работать до 11 августа включительно.
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С 3 августа на карантин закрывается детский сад № 92 на улице Карпатской.
В этом учебном заведении коронавирус зафиксирован у психолога. Детсад будет закрыт до 16 августа включительно.
Все работники и воспитанники этих детских садов должны в течение 14 дней находиться на самоизоляции.
Статистика коронавируса в Украине 31 июля
По статистике коронавируса в Украине 31 июля в стране зафиксировано 69 884 случая Covid-19.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано во Львовской области — 147 человека. Всего здесь 9 526 случаев коронавируса и это наибольшее количество по всем областям, включая Киев.
Источник: Львовский городской совет