Во Львове закрівают на карантин два детских сада. Причиной стал положительный ПЦР-тест на коронавирус у сотрудников учреждений.

С 29 июля был закрыт детский сад № 12 на улице Довбуша.

— У воспитателя подтвердился положительный ПЦР-анализ. Также поднялась температура у помощника воспитателя, — говорится в сообщении.

Детский сад не будет работать до 11 августа включительно.

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С 3 августа на карантин закрывается детский сад № 92 на улице Карпатской.

В этом учебном заведении коронавирус зафиксирован у психолога. Детсад будет закрыт до 16 августа включительно.

Все работники и воспитанники этих детских садов должны в течение 14 дней находиться на самоизоляции.

Статистика коронавируса в Украине 31 июля

По статистике коронавируса в Украине 31 июля в стране зафиксировано 69 884 случая Covid-19.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано во Львовской области — 147 человека. Всего здесь 9 526 случаев коронавируса и это наибольшее количество по всем областям, включая Киев.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Львовский городской совет