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Факты / Украина

В монастыре Львовщины произошла вспышка коронавируса. Богослужения отменены

В Святоуспенской Уневской лавре Украинской греко-католической церкви во Львовской области зафиксирована вспышка инфицирования коронавирусом.

Монастырь закрыт на карантин.

В церкви сообщили, что все публичные богослужения отменены.

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— Святоуспенская Уневская лавра по причине выявления ПЦР-тестом случаев инфицирования коронавирусной инфекцией Covid-19 закрывает свою территорию для доступа других лиц, – говорится в сообщении.

Коронавирус в Киево-Печерской лавре

Весной была зафиксирована вспышка коронавиурса в Киево-Печерской лавре. С 13 апреля по 25 мая она была закрыта на карантин.

Covid-19 заболели все священники, несколько настоятелей умерли и несколько человек госпитализировали.

Источник: Святоуспенская Унивская лавра

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