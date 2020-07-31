В Святоуспенской Уневской лавре Украинской греко-католической церкви во Львовской области зафиксирована вспышка инфицирования коронавирусом.
Монастырь закрыт на карантин.
В церкви сообщили, что все публичные богослужения отменены.
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— Святоуспенская Уневская лавра по причине выявления ПЦР-тестом случаев инфицирования коронавирусной инфекцией Covid-19 закрывает свою территорию для доступа других лиц, – говорится в сообщении.
Коронавирус в Киево-Печерской лавре
Весной была зафиксирована вспышка коронавиурса в Киево-Печерской лавре. С 13 апреля по 25 мая она была закрыта на карантин.
Covid-19 заболели все священники, несколько настоятелей умерли и несколько человек госпитализировали.
Источник: Святоуспенская Унивская лавра