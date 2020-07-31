В правительстве Украины обещают, что 1 сентября все дети пойдут в школу.
Однако на карантин планируют закрывать учебные заведения в районах, попавших в красную зону – где высокий уровень заболеваемости атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом.
Неизвестно, какая ситуация будет перед началом учебного года, но если бы он начинался сейчас, то в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области школы бы точно не открылись.
31 июля Минздрав поделил страну на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную, и эти два города, а также часть региона попали именно в последнюю.
То есть с 3 августа в этих регионах вступят в силу такие ограничения и запреты:
- работа общественного транспорта;
- учебных заведений;
- закроются ТРЦ, кафе и рестораны.
Ниже — правила работы школ с 1 сентября в регионах зеленой, желтой и оранжевой зон.
Украину поделили на четыре зоны
В Украине с 3 августа начнет действовать режим раздела на четыре зоны, для каждой из которых определены свои карантинные правила.
В красной зоне оказались: Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области
В оранжевой: Бережаны и Бучачский район Тернопольской области; Луцкий и Любешовский районы Волынской области; Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области; Львов и Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский районы Львовской области.
В желтой: 40 районов преимущественно в западных областях страны.
Все остальные – в зеленой.